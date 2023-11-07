Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим мини-пиццу на слоеном тесте. Нам понадобится слоеное бездрожжевое тесто, мука, травы Прованса, твердый сыр, ветчина, помидор и кетчуп. Для мини-пиццы будем использовать бездрожжевое тесто. Оно лучше сохраняет форму и начинку. Для кондитерских изделий лучше использовать дрожжевое слоеное тесто.

Это блюдо отличается от традиционной пиццы формой, текстурой – слоеное тесто более хрустящее.

Подготовим начинку. Нарежем ветчину тонкими брусочками. В качестве мясной начинки может быть салями, прошутто, ветчина. Можно использовать и простую вареную колбасу.

Удаляем у помидора плодоножку и нарезаем его мелким кубиком. Вместо помидора можно использовать вяленые томаты, баклажан, цукини – любой сезонный овощ. Осталось натереть сыр. Моцарелла подойдет для запекания. Можно использовать российский или голландский сыр. Можно брать и моцареллу в рассоле – более мягкую.

Выкладываем тесто на противень.

Я предпочитаю использовать кисло-сладкий томатный кетчуп «Нежный» торговой марки «Золотая капля». Сочетание спелых томатов и свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Уникальность кетчупа – в использовании натуральных специй. Кумин, тмин, паприка и многие другие, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, а значит, приправа сохраняет все свои полезные свойства.

Выдавливаем немного кетчупа в центр теста и распределяем кисточкой по поверхности. В оригинальной пицце используют томатный соус. Мы обыграем кетчуп – посыпаем сверху прованскими травами и добавим свежемолотого черного перца.