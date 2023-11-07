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Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака

07 ноября 2023 09:07
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим мини-пиццу на слоеном тесте. Нам понадобится слоеное бездрожжевое тесто, мука, травы Прованса, твердый сыр, ветчина, помидор и кетчуп.

Для мини-пиццы будем использовать бездрожжевое тесто. Оно лучше сохраняет форму и начинку. Для кондитерских изделий лучше использовать дрожжевое слоеное тесто.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-1

Это блюдо отличается от традиционной пиццы формой, текстурой – слоеное тесто более хрустящее.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-4

Подготовим начинку. Нарежем ветчину тонкими брусочками.

В качестве мясной начинки может быть салями, прошутто, ветчина. Можно использовать и простую вареную колбасу.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-7

Удаляем у помидора плодоножку и нарезаем его мелким кубиком. Вместо помидора можно использовать вяленые томаты, баклажан, цукини – любой сезонный овощ.

Осталось натереть сыр. Моцарелла подойдет для запекания. Можно использовать российский или голландский сыр. Можно брать и моцареллу в рассоле – более мягкую.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-10

Выкладываем тесто на противень.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-13

Я предпочитаю использовать кисло-сладкий томатный кетчуп «Нежный» торговой марки «Золотая капля». Сочетание спелых томатов и свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Уникальность кетчупа – в использовании натуральных специй. Кумин, тмин, паприка и многие другие, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, а значит, приправа сохраняет все свои полезные свойства.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-16

Выдавливаем немного кетчупа в центр теста и распределяем кисточкой по поверхности. В оригинальной пицце используют томатный соус. Мы обыграем кетчуп – посыпаем сверху прованскими травами и добавим свежемолотого черного перца.

Как приготовить мини-пиццы за 15 минут? Делимся рецептом быстрого завтрака-19

Распределяем сыр по мини-пицце, обильно посыпаем каждый кусочек пиццы. Далее – ветчина, помидоры. Сверху посыпаем оставшимся сыром. Отправляем пиццы в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.

Блюдо готово!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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