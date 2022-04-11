Сергей Клишевич: 60% наших школьников не знают своей военной истории, для них всё равно, что ВОВ, что война 1812 года

Кирилл Казаков, СТВ: Что нам делать, обществу, депутатам, например, журналистам, общественным деятелям? Каким образом нам сейчас в эту историю встревать? Тоже говорили, что мы не поедем в Бухенвальд, не снимем флаг, потому что не можем мы этого сделать. А что нам делать?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, сегодня идет жесткая борьба за нашу молодежь, за наше будущее. Те ребята, которые сегодня учатся в школах, 60 % (это по минимальным подсчетам, социологическое исследование проводилось) наших школьников не знают своей лично военной истории, то есть для них все равно: что ВОВ, что война 1812 года, что другие войны. Они не привязаны к этому лично, и поэтому они, наша молодежь, сегодня по большей части становится легкими жертвами фальсификаторов истории. Как они будут воспринимать вот такие посылы, как они будут читать сегодня информацию в интернете?

Кирилл Казаков:

Польские школы здесь открывали, свою историю навязывали, что нам мешает белорусские школы там открыть?

Сергей Клишевич:

Наша историческая политика должна стать (и она уже такой стала) наступательной. Если до этого мы боялись украинцев обидеть, поляков обидеть, если мы до этого боялись в учебнике истории описать, что такое сегодня коллаборационист, предатель, фашист, то сегодня это там есть, сегодня нельзя бояться и не нужно ни в коем разе наших черных страниц истории. Наоборот, про них говорить, в красках говорить. Клиповое мышление сегодня у молодежи. Если он увидит картинку, к сожалению, приходится это констатировать, разодранных этих детей, сожженных стариков на этих мемориалах. Просто сегодня посещение мемориалов, просто сегодня изучение научное, просто передачи на телевидении и статьи в газетах нам не помогут. И вот те 60 %, по мне, они превратятся 100 %, и мы превратимся, не дай бог, в Украину.

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