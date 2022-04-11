«Война не приносит ничего хорошего». Совет Республики почтил память узников концлагерей в Масюковщине

Новости Беларуси. В череде памятных мероприятий принимает участие и Совет Республики. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, акция прошла в мемориальном комплексе в Масюковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь увековечена память погибших в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших концлагерей смерти – Шталаг-352. Он был основан фашистами как перевалочная база для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. В эту скорбную дату к подножию мемориала сенаторы возложили цветы. Парламентарии едины во мнении: эти трагические события не должны раствориться во времени. Пока жива память о них, страшные зверства фашистов на нашей земле не повторятся.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важно международное сообщество призывать тоже помнить эту дату, потому что сейчас сложная обстановка международная. И хочется, чтобы люди помнили о том, что война не приносит ничего хорошего, что любые пути надо искать в мирных переговорах, для того чтобы нам жить в мире, спокойствии и процветании.