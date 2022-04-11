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Авдонин: нас детьми всегда возили в Каунас, там был IX форт. После этого не надо было ничего рассказывать про фашизм

11 апреля 2022 18:34
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Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.

Кирилл Казаков, СТВ:
С одной стороны, Литва и Польша выступают единым фронтом против России и Беларуси, а с другой стороны, вот рассказ о том, что Вильнюс – это все-таки не литовский город, возвращайтесь в Каунас, там столица и так далее.

Авдонин: нас детьми всегда возили в Каунас, там был IX форт. После этого не надо было ничего рассказывать про фашизм-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Национализм не может быть интернационализмом. Национализм всегда приведет к тому, что нации начнут воевать друг с другом, вспоминать историю, вспоминать свои территории. США выгодно, чтобы все воевали между всеми. Мы и не раз говорили, что у них в теоретической составляющей идеологии это называется «красная зона» – это зона перманентных революций, постоянных революций, постоянных войн. Чем больше здесь будет такой сумятицы, тем меньше будут государства, тем легче можно управлять этим хаосом. Все говорят про историческую память, но нас детьми (я помню, это был еще четвертый класс) всегда возили из Гродно на автобусе в Каунас, а в Каунасе был IX форт. Это полностью музей концлагеря. Здесь был концлагерь сохранившийся, его сохранили с тех времен, можно было спокойно ходить. А здесь был музей всего того, что раскопали, где были захоронения непосредственно. Так вот всем тем, кто посещал этот IX форт, после этого не надо было ничего рассказывать про фашизм, концлагеря и все остальное, там жуткие кадры.

Авдонин: нас детьми всегда возили в Каунас, там был IX форт. После этого не надо было ничего рассказывать про фашизм-4

Кирилл Казаков:
Он сейчас сохранился?

Алексей Авдонин:
Я думаю, вряд ли.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Зато у них музей советской агрессии есть.

Кирилл Казаков:
Есть, причем в каждом Прибалтийской республике.

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# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Казаков # Алексей Авдонин # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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