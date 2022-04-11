Авдонин: нас детьми всегда возили в Каунас, там был IX форт. После этого не надо было ничего рассказывать про фашизм

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Национализм не может быть интернационализмом. Национализм всегда приведет к тому, что нации начнут воевать друг с другом, вспоминать историю, вспоминать свои территории. США выгодно, чтобы все воевали между всеми. Мы и не раз говорили, что у них в теоретической составляющей идеологии это называется «красная зона» – это зона перманентных революций, постоянных революций, постоянных войн. Чем больше здесь будет такой сумятицы, тем меньше будут государства, тем легче можно управлять этим хаосом. Все говорят про историческую память, но нас детьми (я помню, это был еще четвертый класс) всегда возили из Гродно на автобусе в Каунас, а в Каунасе был IX форт. Это полностью музей концлагеря. Здесь был концлагерь сохранившийся, его сохранили с тех времен, можно было спокойно ходить. А здесь был музей всего того, что раскопали, где были захоронения непосредственно. Так вот всем тем, кто посещал этот IX форт, после этого не надо было ничего рассказывать про фашизм, концлагеря и все остальное, там жуткие кадры.