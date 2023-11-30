На саммите в ОАЭ создадут первый в мире фонд для реализации климатических целей

В ОАЭ начал работу двухнедельный климатический саммит под эгидой ООН. В числе приглашенных более 70 тысяч участников. Белорусскую делегацию возглавляет Президент. Александр Лукашенко прибыл в ОАЭ 29 ноября. В ходе конференции будут озвучены подходы нашей страны для обеспечения экологической безопасности на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме впервые будет проведена глобальная инвентаризация Парижского соглашения. Окончательные итоги предстоит подвести уже в 2030 году, но, как следует из докладов ООН, мир не приблизился к поставленным целям. Саммит дает надежду, что мировые лидеры создадут дорожную карту для ускорения действий по борьбе с климатическими изменениями. Беларусь присоединилась к соглашению в 2016 году.

Мы обязались сократить выброс парниковых газов на 28 % от уровня 1990 года. Этот показатель наша страна уже перевыполнила, и он приближается к 35 %. Большим подспорьем в этом стало использование атомной энергетики, которая была признана чистой относительно недавно. Тем не менее для общей экологической безопасности можно и нужно сделать больше. Но не все страны заинтересованы в этом. Западные шаблоны, так называемая зеленая сделка, используется Вашингтоном в целях удержания своего экономического лидерства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так называемая зеленая повестка активно используется контрпартнерами на Западе в качестве одного из инструментов давления и сдерживания экономического развития наших стран. Действующие экологические нормы (Евро-5, 6 и все последующие) не имеют ничего общего с охраной окружающей среды. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС национальные стратегии устойчивого, «зеленого» развития никого не ограничивают, а подразумевают прежде всего модернизацию экономик, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами, повышение экологической культуры населения и ответственности бизнеса. Вот именно в таком ключе, мы полагаем, надо двигаться.

Попытки монополизировать климатическую повестку, ограничить доступ к ресурсам и финансированию приводят к совершенно новому уровню глобального неравенства. К сожалению, это тема не одного года.