У партии «Белая Русь» появится новый устав
Политические силы Беларуси готовятся к единому дню голосования. Создание республиканского штаба по координации деятельности в период электоральной кампании обсудили 30 ноября руководители региональных отделений партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовится и новая редакция ее Устава. Среди ключевых вопросов – подготовки и участия в предстоящих выборах, выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Партия планирует принимать участие в выборах во всех направлениях возможной деятельности. Это и выдвижение своих членов в качестве кандидатов в депутаты разного уровня, участие в составе наблюдательных групп. Это и выдвижение своих членов в избирательные комиссии и на избирательные участки. Я уверен, вся эта работа будет организована и проведена на самом высоком уровне.
Одно из главных преимуществ партии «Белая Русь» – работа региональных отделений. Их сильная организационная структура позволит успешно пройти электоральную кампанию.