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У партии «Белая Русь» появится новый устав

30 ноября 2023 10:57
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Политические силы Беларуси готовятся к единому дню голосования. Создание республиканского штаба по координации деятельности в период электоральной кампании обсудили 30 ноября руководители региональных отделений партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У партии «Белая Русь» появится новый устав-1

Готовится и новая редакция ее Устава. Среди ключевых вопросов – подготовки и участия в предстоящих выборах, выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания.

У партии «Белая Русь» появится новый устав-4

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Партия планирует принимать участие в выборах во всех направлениях возможной деятельности. Это и выдвижение своих членов в качестве кандидатов в депутаты разного уровня, участие в составе наблюдательных групп. Это и выдвижение своих членов в избирательные комиссии и на избирательные участки. Я уверен, вся эта работа будет организована и проведена на самом высоком уровне.

У партии «Белая Русь» появится новый устав-7

Одно из главных преимуществ партии «Белая Русь» – работа региональных отделений. Их сильная организационная структура позволит успешно пройти электоральную кампанию.

# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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