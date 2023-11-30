У партии «Белая Русь» появится новый устав

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Партия планирует принимать участие в выборах во всех направлениях возможной деятельности. Это и выдвижение своих членов в качестве кандидатов в депутаты разного уровня, участие в составе наблюдательных групп. Это и выдвижение своих членов в избирательные комиссии и на избирательные участки. Я уверен, вся эта работа будет организована и проведена на самом высоком уровне.