Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу

Рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода торговой марки «ВкуSноВ». Классический томатный соус. Кисло-сладкий, умеренно соленый и слабо острый, с добавлением натуральных свежемолотых пряностей, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Что позволяет сохранить все полезные свойства. Тмин в сочетании с душистым и черным перцем придает соусу приятный запах и аромат. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд. Попробуйте и другие новинки от торговой марки «ВкуSноВ»: пасту томатную, соус томатный «Минский», «Краснодарский», приправу овощную «Хреновину».