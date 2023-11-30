Надоела обычная овсянка? Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить кашу

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Если вам надоела обычная овсянка, давайте изменим эту кашу до полной неузнаваемости. Нам понадобится растительное масло, овсяные хлопья, сливочный сыр, розмарин, яйца, помидоры, чеснок, уксус и томатный соус.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Если вам надоела обычная овсянка, давайте изменим эту кашу до полной неузнаваемости. Нам понадобится растительное масло, овсяные хлопья, сливочный сыр, розмарин, яйца, помидоры, чеснок, уксус и томатный соус.
Один крупный помидор нарезаем средним кубиком. Мелко рубим зубчик чеснока. Измельчаем листья розмарина.
В разогретый сотейник добавляем растительное масло, а также томаты с чесноком и розмарином. Обжариваем 2-3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Добавляем молотый перец, соль. Также понадобится томатный соус.
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Понадобится три столовые ложки томатного соуса. Протушиваем 2-3 минуты. Также понадобится чайная ложка сахара, чтобы выровнять вкус.
Добавляем к соусу три столовые ложки овсяных хлопьев. Добавляем немного воды и варим 3-4 минуты.
Сварим яйцо-пашот. Два яйца выбиваем в подсоленную воду с добавлением уксуса. Слегка подбиваем яйца, чтобы они не прилипли ко дну и имели хорошую форму. Варим 2 минуты.
В готовую овсянку добавляем сливочный сыр, перемешиваем, чтобы сыр растворился. Он даст более нежный, сливочный вкус. Сверху кладем яйцо-пашот. Украшаем веточками розмарина. Блюдо готово!
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