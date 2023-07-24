Сергей Алейник: экспорт остаётся абсолютным приоритетом в работе МИД

Новости Беларуси. Экспорт остается абсолютным приоритетом в работе для белорусской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия управления при Президенте на неделю стала площадкой для полноценных дискуссий о путях решения задач, поставленных перед дипломатической службой главой государства и правительством. Сегодня международная обстановка усугубляется. Против нашей страны развернут весь спектр инструментов воздействия: от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны. Поэтому актуальные задачи сегодня – дальнейшее противодействие санкциям и минимизация их последствий, а также развитие отношений с нашими партнерами и союзниками.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы находимся, к сожалению, в сложнейшей геополитической обстановке, поэтому этому вопросу тоже будет уделяться сегодня внимание на нашем семинаре. Отмечу, что также большое внимание будет уделено осуществлению международных расчетов в условиях санкционного давления, экспортному потенциалу Республики Беларусь, потому что экономика – это ключевая составляющая развития любого общества и государства. Но вместе с тем мы также будем уделять внимание и вопросам сохранения исторической памяти.

Что касается экспорта, на фоне мировой тенденции снижения цен необходимо наращивать объемы поставок и искать новые подходы. Достигнутый за пять месяцев 2023 года рост по экспорту товаров почти на 14 % не повод для успокоения. Дальнейшая тактика действий на внешнем контуре во многом зависит от дипломатов.