Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрые и простые конвертики с крабовыми палочками.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрые и простые конвертики с крабовыми палочками.
Разберем крабовые палочки на волокна.
Нарежем томат тонкими слайсами.
А теперь будем собирать лаваш. От середины делаем один надрез. Зрительно разделяем лаваш на четыре части. И будем выкладывать в каждую ячейку свой продукт.
Начнем с крабовых палочек. Сбрызнем их небольшим количеством лимонного сока.
Следующими выкладываем томаты, йогурт присыпем морской солью. А последними выкладываем листья салата.
Поочередно складываем все в один конвертик. По полминутки с каждой стороны прогреем их на сковородке.
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
Тортильи готовы. Сервируем на тарелку. Завтрак готов! Таким способом вы можете положить свою любимую начинку – какую угодно.
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