Прямой эфир

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака

24 июля 2023 07:31
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрые и простые конвертики с крабовыми палочками.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-1

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-3

Разберем крабовые палочки на волокна.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-6

Нарежем томат тонкими слайсами.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-9

А теперь будем собирать лаваш. От середины делаем один надрез. Зрительно разделяем лаваш на четыре части. И будем выкладывать в каждую ячейку свой продукт.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-12

Начнем с крабовых палочек. Сбрызнем их небольшим количеством лимонного сока.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-15

Следующими выкладываем томаты, йогурт присыпем морской солью. А последними выкладываем листья салата.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-18

Поочередно складываем все в один конвертик. По полминутки с каждой стороны прогреем их на сковородке.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-21

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Конвертики из лаваша с вкусной начинкой. Делимся простым рецептом завтрака-24

Тортильи готовы. Сервируем на тарелку. Завтрак готов! Таким способом вы можете положить свою любимую начинку – какую угодно.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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