Посол Беларуси: верим, что руководство Финляндии поймёт, что лучше жить в мире и развиваться на благо наших стран

Алексей Самосуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии:

В ковидной ситуации очень существенно повлияли всевозможные санкции, пакеты, в том числе которые были введены после февраля 2022 года. Тем не менее просто сидеть и ничего не делать – посольство ни в коей мере этому не уподобляется. И вся наша деятельность сейчас направлена на то, чтобы все-таки сохранить все то, что есть, что имеется, чтобы это никуда не исчезло. Мы искренне верим, что финляндский народ, финляндское руководство рано или поздно поймет, что все-таки лучше жить в соседстве, мире и развиваться на благо всех наших стран.