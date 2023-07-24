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Посол Беларуси: верим, что руководство Финляндии поймёт, что лучше жить в мире и развиваться на благо наших стран

24 июля 2023 08:30
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Новости Беларуси. Экспорт остается абсолютным приоритетом в работе для белорусской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси: верим, что руководство Финляндии поймёт, что лучше жить в мире и развиваться на благо наших стран-1

Алексей Самосуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии:
В ковидной ситуации очень существенно повлияли всевозможные санкции, пакеты, в том числе которые были введены после февраля 2022 года. Тем не менее просто сидеть и ничего не делать – посольство ни в коей мере этому не уподобляется. И вся наша деятельность сейчас направлена на то, чтобы все-таки сохранить все то, что есть, что имеется, чтобы это никуда не исчезло. Мы искренне верим, что финляндский народ, финляндское руководство рано или поздно поймет, что все-таки лучше жить в соседстве, мире и развиваться на благо всех наших стран.

Посол Беларуси: верим, что руководство Финляндии поймёт, что лучше жить в мире и развиваться на благо наших стран-4

Сергей Алейник: экспорт остается абсолютным приоритетом в работе МИД – подробнее здесь.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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