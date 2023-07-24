«Будет расширяться сеть профильных классов». Что изменится в белорусском образовании в новом учебном году?

Новости Беларуси. Горячая пора для учреждений образования. Лето – самая активная часть года в плане подготовки. Продолжаются ремонты – и капитальные, и текущие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К началу учебного года только в столице готовится к вводу в эксплуатацию два дошкольных учреждения, а значит, их сеть пополнится. Есть и реорганизация в системе образования города.