«Будет расширяться сеть профильных классов». Что изменится в белорусском образовании в новом учебном году?
Новости Беларуси. Горячая пора для учреждений образования. Лето – самая активная часть года в плане подготовки. Продолжаются ремонты – и капитальные, и текущие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К началу учебного года только в столице готовится к вводу в эксплуатацию два дошкольных учреждения, а значит, их сеть пополнится. Есть и реорганизация в системе образования города.
Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Два лицея прекратят свою деятельность, и таким образом немного меньше станет учреждений общего среднего образования. В этом году будет расширяться сеть профильных классов. В городе Минске появятся десятые профильные классы железнодорожной направленности. Существенным образом увеличится количество классов профессиональной направленности, военно-патриотических. Если раньше в этих классах можно было изучать на повышенном уровне физику, математику либо историю Беларуси и иностранный язык, то сейчас спектр предметов очень широк, поэтому выбор у наших детей будет.
Что касается условий обучения, значительные денежные средства выделены на текущий ремонт стадионов, спортивных залов и пищеблоков. Учебные помещения облагораживаются, все приводится в порядок, чтобы достойно и празднично встретить учащихся 1 сентября.