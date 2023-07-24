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«Пустите Дуньку в Европу!» Политолог Елфимов о пророческих предсказаниях «Любови Яровой»

24 июля 2023 06:57
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт». 

«Пустите Дуньку в Европу!» Политолог Елфимов о пророческих предсказаниях «Любови Яровой»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Жил-был в городе Симферополь учитель частной женской гимназии Константин Тренев, и начал он в 1919 году писать пьесу. Выходило у него почти по принципу «что вижу, то пою». Вернее, пишу. На полуострове, как на историческом перекрестке, схлестнулись в смертельном бою революция, контрреволюция и интервенция. Наконец, картина остановила свой бешеный бег в пользу большевиков и счастливого будущего.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Фотофакт

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