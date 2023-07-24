«Пустите Дуньку в Европу!» Политолог Елфимов о пророческих предсказаниях «Любови Яровой»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Жил-был в городе Симферополь учитель частной женской гимназии Константин Тренев, и начал он в 1919 году писать пьесу. Выходило у него почти по принципу «что вижу, то пою». Вернее, пишу. На полуострове, как на историческом перекрестке, схлестнулись в смертельном бою революция, контрреволюция и интервенция. Наконец, картина остановила свой бешеный бег в пользу большевиков и счастливого будущего.