В лесах теряются десятки человек – посмотрели, как работают спасатели в таких ситуациях

За прошедшие выходные спасатели Минской области нашли двух пенсионеров, потерявшихся в лесу. Они отправились за грибами и не смогли найти дорогу обратно. Первый случай произошел в Стародорожском, а второй – в Минском районе. Всего с начала года сотрудники МЧС вывели из леса 69 человек, из них 6 детей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Материал Екатерины Ковальчук.

Лесные массивы Минщины так манят любителей «тихой охоты». Многие с нетерпением ждут начало ягодно-грибного сезона и сразу в бой. Лишь спасатели встречают сезон настороженно. Ведь ежегодно в осенний период в лесах теряются десятки человек.

Евгений Ясюкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС Молодечно:

В областном управлении МЧС создана и функционирует служба поисково-спасательных работ, которая базируется на базе пожарного аварийно-спасательного отряда, который находится в Молодечно. Также в области имеются внештатные поисково-спасательные отделения, которые находятся в Борисове и Солигорске. Собираются сотрудники РОВД, МЧС, все заинтересованные люди в поисках. Это от 10, бывает, когда терялись дети, до 200 человек.

В зоне повышенного риска – пенсионеры и дети. Чаще всего у них возникают трудности с ориентированием на местности. Но заблудиться может любой. Собирая лесные дары, наслаждаясь тишиной и спокойствием, можно и увлечься.