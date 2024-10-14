В Червенском районе подвели итоги уборочной кампании и наградили лучших тружеников села

Новости Беларуси. Уже на этой неделе в Воложине пройдут областные «Дожинки». Райцентр готовится принять праздник хлеборобов. Накануне регионального фестиваля в каждом районе подвели итоги летней страды – 2024, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Червенском районе чествовали лучших тружеников. Свои заслуженные награды получили 62 человека, те, кто трудился в поле от зари до зари, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Это механизаторы, водители, агрономы, а еще руководители хозяйств, их, кстати, в районе 10. Лидером по намолоту зерна стало предприятие «Агрострой» акционерного общества «Минскжелезобетон». Также наградили молодежные экипажи.