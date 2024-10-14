В Червенском районе подвели итоги уборочной кампании и наградили лучших тружеников села
Новости Беларуси. Уже на этой неделе в Воложине пройдут областные «Дожинки». Райцентр готовится принять праздник хлеборобов. Накануне регионального фестиваля в каждом районе подвели итоги летней страды – 2024, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Червенском районе чествовали лучших тружеников. Свои заслуженные награды получили 62 человека, те, кто трудился в поле от зари до зари, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Это механизаторы, водители, агрономы, а еще руководители хозяйств, их, кстати, в районе 10. Лидером по намолоту зерна стало предприятие «Агрострой» акционерного общества «Минскжелезобетон». Также наградили молодежные экипажи.
Алексей Климович, старший механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Натальевск»:
Уборочная прошла отлично, это первая моя уборочная была, первое место, собой я доволен. Работал без помощника. Чуть-чуть опыта не хватало, но все наверстывается. Все получилось, все хорошо. 1 420 намолотили.
Елена Чикановская, исполняющая обязанности директора СПФ «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:
Мы заняли первое место. Урожайность составила 50 центнеров с гектара. Хороший урожай, хороший коллектив, трудолюбивые люди. Все вместе сыграло важную роль.
Торжественная церемония прошла в городском поселке Смиловичи. «Дожинки» – это не только праздник хлеборобов и подведение итогов. К фестивалю приводят в порядок населенные пункты: ремонт объектов, дорожного полотна – все для комфортной жизни сельчан.
Лариса Ефименко, председатель Червенского районного Совета депутатов:
Это не только подведение итогов, сколько намолотили, сколько убрали, это еще и мероприятия по подготовке, благоустройству какого-то конкретного населенного пункта, чтобы, когда уходят «Дожинки», для людей об этом празднике осталась память.
В 2024 году аграрии Червенского района намолотили более 55 тысяч тонн зерна. Урожайность – 38 центнеров с гектара. В целом Минская область стала лидером жатвы – хлебный каравай превысил 2,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.