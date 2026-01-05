Сергеенко: вопросы социальной защиты населения в Беларуси остаются в приоритете
Вопросы социальной защиты населения в Беларуси остаются в приоритете. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, посещая 5 января в рамках благотворительной инициативы «От всей души» Браславский социальный пансионат «Озерный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас здесь заботятся более чем о сотне пожилых людей, 66 из которых – с ограниченными возможностями. Им не только обеспечивают круглосуточный уход, но и восстанавливают после серьезных заболеваний.
Сергей Олихвер, директор Браславского социального пансионата «Озерный»:
Все обеспечены средствами реабилитации. С ними занимается медперсонал, инструктор по физической адаптации. Штат пансионата полностью укомплектован профессиональными работниками.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это серьезная социальная поддержка людей, которые в силу разных жизненных причин попали в трудную ситуацию, остались одни. И государство их не бросило наедине со своими проблемами, а оказывает возможность проживать достаточно активной жизнью.
Атмосфера в пансионате максимально приближена к домашней, а в эти новогодние дни – особенно. Теплом и светом наполнена каждая комната. В этом большая заслуга и гостей. Вместе с пожеланиями мира и здоровья пожилым людям вручили сладкие подарочные наборы.
Желаю всем всего хорошего. И концерты бывают, и сами ставим концерты, и приезжают с организаций.
Это благодарность Президенту нашему, потому что в таких годах такие заботы, такие затраты на нас, но помогает государство.
Всего в Беларуси действует 89 таких государственных пансионатов, где находятся около 20 тысяч подопечных. После посещения этого социального учреждения в деревне Заборные Гумна председатель Палаты представителей Национального собрания встретился с активом Браславского района. Обсуждалась программы социально-экономического развития нашей страны на пятилетку, которая принята Всебелорусским народным собранием.