Сергеенко: вопросы социальной защиты населения в Беларуси остаются в приоритете

Вопросы социальной защиты населения в Беларуси остаются в приоритете. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, посещая 5 января в рамках благотворительной инициативы «От всей души» Браславский социальный пансионат «Озерный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь заботятся более чем о сотне пожилых людей, 66 из которых – с ограниченными возможностями. Им не только обеспечивают круглосуточный уход, но и восстанавливают после серьезных заболеваний.

Сергей Олихвер, директор Браславского социального пансионата «Озерный»:

Все обеспечены средствами реабилитации. С ними занимается медперсонал, инструктор по физической адаптации. Штат пансионата полностью укомплектован профессиональными работниками.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это серьезная социальная поддержка людей, которые в силу разных жизненных причин попали в трудную ситуацию, остались одни. И государство их не бросило наедине со своими проблемами, а оказывает возможность проживать достаточно активной жизнью.