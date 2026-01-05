Каким вы видите телевидение будущего? Вот что ответили минчане

Вероника Макаревич, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Таким телевидение помнят наши родители, бабушки и дедушки. Но технологии не стоят на месте, и журналисты в том числе.
Вероника Макаревич, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Таким телевидение помнят наши родители, бабушки и дедушки. Но технологии не стоят на месте, и журналисты в том числе.
Виртуальная реальность. Технологии полного погружения, когда ты чувствуешь даже вкус и запах – таким я вижу телевидение через несколько десятков лет.
А каким видят телевидение будущего минчане, смотрите в видео.