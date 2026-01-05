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Каким вы видите телевидение будущего? Вот что ответили минчане

05 января 2026 12:48
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Вероника Макаревич, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Таким телевидение помнят наши родители, бабушки и дедушки. Но технологии не стоят на месте, и журналисты в том числе.

Каким вы видите телевидение будущего? Вот что ответили минчане-2

Виртуальная реальность. Технологии полного погружения, когда ты чувствуешь даже вкус и запах – таким я вижу телевидение через несколько десятков лет.

А каким видят телевидение будущего минчане, смотрите в видео.

# Вероника Макаревич # Опрос

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