25 лет в эфире! Александр Солодуха поздравил телеканал СТВ с юбилеем

Александр Солодуха:

Дорогие друзья, уважаемые сотрудники прекрасного белорусского телеканала СТВ, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю вас с юбилеем! Четверть века – это мегацифра, 25 лет в эфире нашей Республики Беларусь. Очень много проектов на вашем телеканале, в большом количестве я снимался у вас, спасибо вам огромное всегда за приглашение и в утренние передачи, и в шоу, и «Две звезды», «Есть девчонка одна». Счастья вам всем, здоровья, удачи, любви и процветания каналу!