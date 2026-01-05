Прямой эфир

25 лет в эфире! Александр Солодуха поздравил телеканал СТВ с юбилеем

05 января 2026 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
25 лет в эфире! Александр Солодуха поздравил телеканал СТВ с юбилеем-1

Александр Солодуха:
Дорогие друзья, уважаемые сотрудники прекрасного белорусского телеканала СТВ, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю вас с юбилеем! Четверть века – это мегацифра, 25 лет в эфире нашей Республики Беларусь. Очень много проектов на вашем телеканале, в большом количестве я снимался у вас, спасибо вам огромное всегда за приглашение и в утренние передачи, и в шоу, и «Две звезды», «Есть девчонка одна». Счастья вам всем, здоровья, удачи, любви и процветания каналу!

# Телевидение # Столичное телевидение # ЗАО «Столичное телевидение» # Телевидение в Беларуси # Александр Солодуха

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Алешко: для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни
05 января 2026 13:10

Виктория Алешко: для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни

Каким вы видите телевидение будущего? Вот что ответили минчане
05 января 2026 12:48

Каким вы видите телевидение будущего? Вот что ответили минчане

Родион Газманов поздравил телеканал СТВ с 25-летием
05 января 2026 12:32

Родион Газманов поздравил телеканал СТВ с 25-летием