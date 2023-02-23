Сергеенко: работники культуры должны своим творчеством формировать идеологию

Новости Беларуси. Более 182 миллионов рублей выделят в 2023 году на развитие культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 февраля в музее истории ВОВ состоялась итоговая коллегия ведомства. 2022 год выдался довольно продуктивным.

Самый высокий рост доходов показали Брестская, Витебская и Могилевская области. Впрочем, нюансов хватает, а в их устранении потенциал для дальнейшего роста. Работа предстоит в сфере подготовки кадров, экспорте образовательных и туристических услуг. В этом направлении открылись новые перспективы – Африка. Недавний визит нашего Президента в Зимбабве придал новый импульс для развития сотрудничества.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Культура должна созидать. Я хотел бы отметить, что в 2022 году в сфере культуры проведена масштабная работа по сохранению и приумножению нашего богатейшего историко-культурного наследия, национальных традиций. 424 талантливых молодых человека удостоены премий различного уровня от имени главы государства. Сегодня работники культуры должны своими произведениями, своим творчеством формировать ту идеологию, которую мы сегодня формируем, воспитываем, доносим нашим людям. Особенно молодежи.