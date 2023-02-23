Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?

Новости Беларуси. Многопрофильный передвижной центр «Молодежный экспресс» курсирует по населенным пунктам Крупского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это проект, направленный на работу с детьми и реализацию их творческого потенциала. На этот раз специалисты центра посетили Худовецкую среднюю школу.

Говорили со школьниками о востребованных профессиях, обсуждали, в каких учебных заведениях можно получить необходимые знания и навыки. Шла речь и о целевой подготовке, а также безопасности в информационной сфере. Отметим, школьников часто посещают специалисты разного профиля. В том числе из сфер здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты и спорта.

Людмила Куксина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:

Мы не проводим это в одной и той же местности. То есть мы меняем школы. Последний наш многопрофильный центр проходил в Хотюховском УПК. Мы связываемся, есть совет старшеклассников, есть первичная организация (там есть секретарь), есть педагог-организатор. То есть мы узнаем, что интересно, какая тематика будет им интересна. Нужен ли им специалист-психолог, который проведет какой-то тренинг.