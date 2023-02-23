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Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?

23 февраля 2023 08:07
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Новости Беларуси. Многопрофильный передвижной центр «Молодежный экспресс» курсирует по населенным пунктам Крупского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это проект, направленный на работу с детьми и реализацию их творческого потенциала. На этот раз специалисты центра посетили Худовецкую среднюю школу.  

Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?-1

Говорили со школьниками о востребованных профессиях, обсуждали, в каких учебных заведениях можно получить необходимые знания и навыки. Шла речь и о целевой подготовке, а также безопасности в информационной сфере. Отметим, школьников часто посещают специалисты разного профиля. В том числе из сфер здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты и спорта.  

Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?-4

Людмила Куксина, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:  
Мы не проводим это в одной и той же местности. То есть мы меняем школы. Последний наш многопрофильный центр проходил в Хотюховском УПК. Мы связываемся, есть совет старшеклассников, есть первичная организация (там есть секретарь), есть педагог-организатор. То есть мы узнаем, что интересно, какая тематика будет им интересна. Нужен ли им специалист-психолог, который проведет какой-то тренинг.  

Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?-7

Следующей остановкой «Молодежного экспресса» станет Колосовская средняя школа. Ученики узнают больше о молодежной политике, национальной безопасности и здоровом образе жизни.  

Специалисты передвижного центра «Молодёжный экспресс» посетили Худовецкую СШ. О чём говорили со школьниками?-10

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Людмила Куксина # Фотофакт

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