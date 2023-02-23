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Александр Лукашенко: наша армия была и остаётся одной из опор государственности и гарантом независимости

23 февраля 2023 08:23
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Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 февраля в нашей стране – одна из самых важных дат. Праздник глубоко значим для всех поколений.   

Александр Лукашенко: наша армия была и остаётся одной из опор государственности и гарантом независимости-1

С праздником защитников Отечества поздравил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи. Глава государства выразил убеждение, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной дом – Республику Беларусь.  

Александр Лукашенко: наша армия была и остаётся одной из опор государственности и гарантом независимости-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии. За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные Силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи.

Александр Лукашенко: наша армия была и остаётся одной из опор государственности и гарантом независимости-7

Также глава государства выразил убеждение, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной дом – Республику Беларусь. Теплые слова в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сегодня стоит на защите интересов государства.

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# День защитника Отечества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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