Александр Лукашенко: наша армия была и остаётся одной из опор государственности и гарантом независимости

Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 февраля в нашей стране – одна из самых важных дат. Праздник глубоко значим для всех поколений.

С праздником защитников Отечества поздравил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи. Глава государства выразил убеждение, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая наш родной дом – Республику Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня страна славит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, доблесть и стойкость воинов-интернационалистов, патриотизм и самоотверженность военнослужащих современной белорусской армии. За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники Вооруженные Силы, которые готовы эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи.