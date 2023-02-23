Прямой эфир

Какие дома отремонтируют в Мядельском районе в 2023-м? Ищите свой!

23 февраля 2023 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2023 году в Минской области планируют капитально отремонтировать более 300 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие дома отремонтируют в Мядельском районе в 2023-м? Ищите свой!-1

Необходимость проведения капремонта определяется, исходя из технического состояния и срока службы дома, также его конструктивных элементов и инженерных систем. Например, в Мядельском районе определили план. Это пять домов. Работы уже идут работы на улице Школьной.  

Какие дома отремонтируют в Мядельском районе в 2023-м? Ищите свой!-4

Алексей Шашок, главный инженер Мядельского ЖКХ:  
В данный момент проводится процедура выбора подрядной организации еще по двум домам. Это у нас Черняховского, 6 и Лесная, 5. А также в этом году запланировано еще два дома на второе полугодие этого года – это Черняховского, 2 (агрогородок Бояры) и улица Нарочанская, дом 2 (курортный поселок Нарочь).  

Какие дома отремонтируют в Мядельском районе в 2023-м? Ищите свой!-7

При капремонте коммунальщики заменят и отремонтируют внутридомовые инженерные системы: газ, тепло- и водоснабжение, канализацию, стояки. Кроме того, работы коснутся крыш, перестроят и чердаки, если они промерзают, отремонтируют фасады.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Алексей Шашок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля
23 февраля 2023 06:48

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля

«А я пулемётчиком был». Молодёжь поздравляет ветеранов Великой Отечественной с праздником
23 февраля 2023 06:42

«А я пулемётчиком был». Молодёжь поздравляет ветеранов Великой Отечественной с праздником

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества
23 февраля 2023 06:39

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества