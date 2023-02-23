Какие дома отремонтируют в Мядельском районе в 2023-м? Ищите свой!

Новости Беларуси. В 2023 году в Минской области планируют капитально отремонтировать более 300 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость проведения капремонта определяется, исходя из технического состояния и срока службы дома, также его конструктивных элементов и инженерных систем. Например, в Мядельском районе определили план. Это пять домов. Работы уже идут работы на улице Школьной.

Алексей Шашок, главный инженер Мядельского ЖКХ:

В данный момент проводится процедура выбора подрядной организации еще по двум домам. Это у нас Черняховского, 6 и Лесная, 5. А также в этом году запланировано еще два дома на второе полугодие этого года – это Черняховского, 2 (агрогородок Бояры) и улица Нарочанская, дом 2 (курортный поселок Нарочь).