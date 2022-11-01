«Сырьё нам поставляют, простоя нет». Как могилёвскому предприятию удалось выйти на новые рынки в условиях санкций?

Новости Беларуси. Основные промышленные флагманы Могилевской области увеличили объемы производства до 50 %. Например, своевременная модернизация на могилевском предприятии по производству текстильной продукции позволила компании значительно расширить ассортимент, быть конкурентноспособным и выйти на новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Потемкин, генеральный директор могилевского предприятия по производству текстильной продукции:

У нас ткацкая фабрика работает 24/7, отделочная фабрика у нас работает в три смены, швейная фабрика у нас работает в две смены. Люди работают, они обеспечены работой. Следовательно, они обеспечены заработной платой, это самое главное.

Елена Думиндяк, сменный мастер ткацкого цеха могилевского предприятия по производству текстильной продукции:

В мире обстановка сложная, но наше предприятие, как бы ни было, работает, зарплату нам платят, сырье нам поставляют, простоя у нас нет.