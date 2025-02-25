Беларусь задаёт тренды в образовании! Почему российские медколледжи опираются на наш опыт?

Каким должен быть урок XXI века и почему медицинские колледжи Москвы и Санкт-Петербурга в образовательном процессе опираются на опыт белорусских коллег? Ставка на практикоориентированность в учебном процессе помогает растить специалистов высокого класса, которые не растеряются на первом рабочем месте и смогут активно решать поставленные задачи. Нестандартно мыслить юных белорусов учат со школьной скамьи. Самыми эффективными инструментами образовательного процесса лучшие учителя страны делятся в рамках республиканского проекта «Урок 21 века». Как меняется качество белорусского образования, узнавала Юлия Мычка.

Чтобы максимально приблизить условия работы к реальным, в медицинском колледже созданы специальные лаборатории. Оборудование здесь точь-в-точь как в палатах интенсивной терапии, манекенам можно делать все виды инъекций. Модуль автомобиля неотложной медицинской помощи полностью соответствует начинке и размерам реального. Белорусские педагоги задают тренды качественного медицинского образования, которые активно используют коллеги из России. Как результат сотрудничества – в медицинских колледжах Москвы и Санкт-Петербурга появились новые специальности.

Дмитрий Батраков, директор Санкт-Петербургского акушерского колледжа (Россия):

Они нас cподвигли к тому, чтобы мы открыли у себя на территории нашего колледжа в Санкт-Петербурге специальности фармации. На самом деле у нас в таком большом городе такой специальности в медицинских колледжах, которые замыкаются на комитете по здравоохранению, не было. И вот благодаря нашему взаимодействию, представляете, мы теперь открываем и будем набирать с этого года студентов по специальности фармации.