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Сборная Беларуси по лёгкой атлетике выступит на чемпионате России в помещении

25 февраля 2025 20:08
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Элита белорусской легкой атлетики отправилась в Москву. Здесь пройдет главный старт зимнего сезона чемпионат России в помещении. Он же является 9-м этапом серии «Снежная королева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну готовятся представить 20 человек. Это основной костяк национальной команды. В деле можно будет увидеть многократных чемпионов других российских турниров: Эльвиру Граборенко, Руслану Романовскую, Виталия Парахонько и многих других. 

Кроме беговых дисциплин, отечественные спортсмены выступят в толканиях и метаниях, прыжках в длину и с шестом, а также в семиборье. Стартуют соревнования 28 февраля.

# Легкая атлетика

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