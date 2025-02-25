Сборная Беларуси по лёгкой атлетике выступит на чемпионате России в помещении

Элита белорусской легкой атлетики отправилась в Москву. Здесь пройдет главный старт зимнего сезона чемпионат России в помещении. Он же является 9-м этапом серии «Снежная королева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу страну готовятся представить 20 человек. Это основной костяк национальной команды. В деле можно будет увидеть многократных чемпионов других российских турниров: Эльвиру Граборенко, Руслану Романовскую, Виталия Парахонько и многих других.

Кроме беговых дисциплин, отечественные спортсмены выступят в толканиях и метаниях, прыжках в длину и с шестом, а также в семиборье. Стартуют соревнования 28 февраля.