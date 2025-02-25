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Белорусские арбитры будут судить квалификационный матч Евро-2026 по мини-футболу

25 февраля 2025 20:09
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Белорусские арбитры продолжают оставаться в авангарде мирового судейского корпуса. Наша бригада получила назначение на квалификационный матч Евро-2026 по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обслуживать противостояние между Северной Македонией и Нидерландами доверено Ольге Павлють, Александре Аврамовой и Евгении Желобковой. Дуэль состоится 7 марта в Скопье. Практика, когда женские рефери работают на матчах мужских сборных в мини-футболе, довольно распространена. Нередко на белорусской высшей лиге можно заметить в действии дам.

# Футбол

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