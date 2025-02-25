Кубок сильнейших по конькобежному спорту стартует в Минске

Красочное шоу и настоящая конкурентная борьба. 26 февраля на «Минск-Арене» начнется Кубок сильнейших по конькобежному спорту. За медали поборются порядка 60 лучших спортсменов Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди них призеры чемпионатов мира и Европы, а также участники Олимпийских игр. На протяжении трех дней сильнейшего будут определять на разных дистанциях, в личном и командном зачетах. Этот турнир станет для атлетов отборочным на этапы Кубка мира. На международной арене конькобежцы выступят впервые за долгое время. Но в нейтральном статусе. Поэтому каждый настроен на высокий результат. Организаторы подошли к мероприятию серьезно: подготовлены дополнительные табло и световые установки. Приглашаются зрители на трибуны. Сделано многое, чтобы наши атлеты прочувствовали дружескую, но соревновательную атмосферу.

Виталий Роговцев, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Кубок сильнейших – это контрольный старт, мы понимаем, что бежим дома, что нам нужно тоже здесь показать результаты. Но главные секунды показать на финале Кубка России, где бегут все самые сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Мы заканчиваем с этого сезон. И это все параллельно чемпионату мира.

На этот старт, конечно же, мы планируем завоевание медалей, показать хорошие секунды. В первую часть сезона отбежали, как нам кажется, очень неплохо. На чемпионате России завоевали 7 медалей, на Кубках России 9 и на Кубке Содружества (домашнем) 13 медалей. Конечно, нас это не могло не радовать. И показаны были хорошие секунды. Ребята установили личные рекорды на «Минск-Арене» и по сезону. Но хотим вторую часть сезона провести не хуже.

Всего на Кубке сильнейших по конькобежному спорту будет разыграно 14 комплектов наград.