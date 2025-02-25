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Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз

25 февраля 2025 19:45
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Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз-2

Сегодня среднесуточная цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13 центов за киловатт-час. В то же время в Финляндии тариф в 26 раз ниже. За февраль только Эстония смогла на некоторое время понизить цену. Однако сэкономленные деньги потребителей уходили на дополнительные налоги и сборы. Эксперты отмечают, что причиной скачка цен на электричество также стало и повреждение подводного электрического кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Теперь дешево импортировать электроэнергию в страны Балтии практически невозможно.

Напомним, что 8 февраля Балтия вышла из международной энергосистемы БРЭЛЛ. А неделю назад Литва начала процесс демонтажа линий электропередачи в сторону Калининградской области России.

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