Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня среднесуточная цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13 центов за киловатт-час. В то же время в Финляндии тариф в 26 раз ниже. За февраль только Эстония смогла на некоторое время понизить цену. Однако сэкономленные деньги потребителей уходили на дополнительные налоги и сборы. Эксперты отмечают, что причиной скачка цен на электричество также стало и повреждение подводного электрического кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Теперь дешево импортировать электроэнергию в страны Балтии практически невозможно.

Напомним, что 8 февраля Балтия вышла из международной энергосистемы БРЭЛЛ. А неделю назад Литва начала процесс демонтажа линий электропередачи в сторону Калининградской области России.