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Фридрих Мерц утверждён на пост главы фракции ХДС

25 февраля 2025 19:44
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В Германии кандидат в канцлеры Фридрих Мерц укрепляет свои позиции. Политик большинством голосов был утвержден на пост главы фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фридрих Мерц утверждён на пост главы фракции ХДС-2

Мерц получил 98 % голосов на учредительном собрании объединения. Всего проголосовали 205 депутатов. Из них 201 голос был отдан за Мерца, 4 депутата проголосовали против. В предыдущем избирательном периоде политик уже был председателем объединенной фракции консерваторов. 

Напомним, что в Германии 23 февраля состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительной информации, партия Фридриха Мерца одержала победу на них, получив 28,6 % голосов. А вот социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца заняла лишь третью позицию. Этот результат стал худшим за всю историю партии.

# Международная политика # Фридрих Мерц

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