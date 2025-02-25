Фридрих Мерц утверждён на пост главы фракции ХДС

В Германии кандидат в канцлеры Фридрих Мерц укрепляет свои позиции. Политик большинством голосов был утвержден на пост главы фракции Христианско-демократического союза в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мерц получил 98 % голосов на учредительном собрании объединения. Всего проголосовали 205 депутатов. Из них 201 голос был отдан за Мерца, 4 депутата проголосовали против. В предыдущем избирательном периоде политик уже был председателем объединенной фракции консерваторов.

Напомним, что в Германии 23 февраля состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительной информации, партия Фридриха Мерца одержала победу на них, получив 28,6 % голосов. А вот социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца заняла лишь третью позицию. Этот результат стал худшим за всю историю партии.