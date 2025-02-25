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Белорусские борцы выступили на турнире в Казахстане

25 февраля 2025 20:05
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Белорусские борцы одержали победу и потерпели поражение на восьмом по счету профессиональном турнире в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыл борцовский вечер Кирилл Маскевич. Он выступал в новой для себя категории – до 97 километров. Это помехой не стало. Но спортсмен заставил понервничать. Долгое время он уступал сопернику – 0:2. Но за минуту до конца провел идеальный бросок, который судья оценил пятью баллами. В итоге уверенная победа – 5:2. 

Второй наш рестлер Магомедхабиб Кадимагомедов с оппонентом совладать не смог. Хозяин ковра одержал сухую викторию – 4:0, причем два балла он набрал, воспользовавшись ошибкой нашего атлета.

# Спортивные соревнования

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