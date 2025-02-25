Медики бьют тревогу! Инсульт стремительно молодеет. Что важно знать о симптомах болезни?

За последние 10 лет доля молодых пациентов выросла на 1 %. Ежегодно в Беларуси регистрируют около 40 тысяч случаев инсульта. Лишь треть пациентов обращаются за помощью вовремя. Почему нельзя терять ни секунды и что важно знать о симптомах?

Инсульт уже не выбирает людей по возрасту. Самой юной пациентке в Беларуси с таким диагнозом 15 лет. Бить тревогу белорусские медики начали в ковидный год. А в 2023 году в рамках пилотного проекта открылся первый инсультный блок европейского образца, который позволил быстро и точно диагностировать тип и локализацию инсульта.

Олег Калачик, заместитель директора по медицинской части МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: Мы впервые начали создавать команду, которая занималась применением реперфузионных технологий, начиная от медикаментозных средств и заканчивая активной хирургической эндоваскулярной помощью по восстановлению кровотоков в сосудах, которые страдают от травматических осложнений.

Асимметрия лица, внезапное нарушение координации, нарушение речи – первые сигналы организма при инсультах. Оказать помощь необходимо в первые часы. Тогда есть шанс обойтись без тяжелых последствий.

Сергей Марченко, заведующий отделом неврологии и нейрохирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Бригада скорой медицинской помощи на месте, где все это случилось, пациента осматривает, измеряет артериальное давление, снимает электрокардиограмму и определяет сахар крови в случае, если у пациента подозревается острое нарушение мозгового кровообращения.

В дальнейшем пациент с подозрением на инсульт транспортируется в больницу, которая закреплена для этой территории, где находится пациент. Если пациент обратился за помощью своевременно, быстро, то о нем в любом месте Республики Беларусь бригада скорой медицинской помощи заранее сообщает врачу-неврологу, который дежурит в стационаре, чтобы этого пациента приняли безотлагательно и обеспечили ему зеленый коридор для диагностики и принятия решений о дальнейшем лечении.