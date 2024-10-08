Сотню снарядов времён Великой Отечественной обнаружили в Барановичах

Эхо войны в Барановичах. Недалеко от железнодорожного вокзала в городе в ноябре заложат Аллею Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда готовили территорию для посадки 80 деревьев, в земле были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Более сотни взрывоопасных предметов успешно утилизированы. Теперь на земле, которая их скрывала 80 мирных лет, появится такое же количество берез.