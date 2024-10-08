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Сотню снарядов времён Великой Отечественной обнаружили в Барановичах

08 октября 2024 10:39
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Эхо войны в Барановичах. Недалеко от железнодорожного вокзала в городе в ноябре заложат Аллею Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотню снарядов времён Великой Отечественной обнаружили в Барановичах-2

Когда готовили территорию для посадки 80 деревьев, в земле были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Более сотни взрывоопасных предметов успешно утилизированы. Теперь на земле, которая их скрывала 80 мирных лет, появится такое же количество берез.

# Великая Отечественная война

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