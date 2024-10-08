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Депутаты рассмотрели демографическую ситуацию в Беларуси

08 октября 2024 10:58
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Тренд на старение населения затрагивает каждую страну Европы, и наша не исключение. На это влияет две основные причины: растет качество жизни, а соответственно, ее продолжительность, отмечается и снижение рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрели демографическую ситуацию в Беларуси-2

8 октября этим вопросам была посвящена дискуссия в Палате представителей Национального собрания. Демографические сдвиги находят отражение в государственной политике. Она направлена на дальнейшее развитие социальной защиты, а также стимулирование возможностей и потенциала пенсионеров. 

В нашей стране уже четыре года работает специальная национальная стратегия. Как результат – пожилые люди стали больше заниматься спортом и активно включаться в объединения по интересам. Депутаты предлагают усовершенствовать законодательство. Особое внимание – нормативным актам в сферах здравоохранения, социальной поддержки и обеспечения.

Депутаты рассмотрели демографическую ситуацию в Беларуси-4

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здоровье – это ключевое, будет здоровье – будет и активная, интересная жизнь. Но здесь больше акцент все-таки на модель профилактики заболеваний. Это и профосмотры, это и популяризация активного, здорового образа жизни. Мы говорим о вопросах занятости, создания условий для работы людям, которые достигли пожилого возраста.

Депутаты рассмотрели демографическую ситуацию в Беларуси-6

Людмила Жилевич, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Беларуси:
В отношении межведомственного совета я хочу сказать, что здесь координация действий в отношении людей, которые испытывают трудности. Это не только социальной какой-то направленности. Дело в том, что человек с годами, особенно после 75 лет, нередко требует не только медицинской, но и социальной поддержки, то есть ухода. Поэтому именно эта группа маломобильных людей, которые потеряли свои силы и требуют поддержки, наверное, точка приложения, которая в настоящее время требует большого акцента. 

Многие из белорусских пенсионеров сегодня активные и позитивные люди, которые бы хотели принимать участие в общественной жизни. Важно создать условия для их самореализации, уверены парламентарии.

# Государственная политика

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