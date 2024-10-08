Депутаты рассмотрели демографическую ситуацию в Беларуси

Тренд на старение населения затрагивает каждую страну Европы, и наша не исключение. На это влияет две основные причины: растет качество жизни, а соответственно, ее продолжительность, отмечается и снижение рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 октября этим вопросам была посвящена дискуссия в Палате представителей Национального собрания. Демографические сдвиги находят отражение в государственной политике. Она направлена на дальнейшее развитие социальной защиты, а также стимулирование возможностей и потенциала пенсионеров. В нашей стране уже четыре года работает специальная национальная стратегия. Как результат – пожилые люди стали больше заниматься спортом и активно включаться в объединения по интересам. Депутаты предлагают усовершенствовать законодательство. Особое внимание – нормативным актам в сферах здравоохранения, социальной поддержки и обеспечения.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здоровье – это ключевое, будет здоровье – будет и активная, интересная жизнь. Но здесь больше акцент все-таки на модель профилактики заболеваний. Это и профосмотры, это и популяризация активного, здорового образа жизни. Мы говорим о вопросах занятости, создания условий для работы людям, которые достигли пожилого возраста.