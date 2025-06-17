Любая группа крови ценна! Пообщались с донорами, которые помогают спасать жизни

Традиционно в преддверии Всемирного дня донора крови в Минске проводят акции, объединяющие тех, кто готов подарить частичку себя во имя жизни. В 2025 году в Городском центре трансфузиологии на базе шестой клинической больницы собрались сотни добровольцев. И это неспроста. Как отмечают организаторы, минский Красный Крест и трансфузиологи, ежедневно столице требуется более 500 доз компонентов крови для операции родов и лечения онкобольных.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии УЗ «6-я городская клиническая больница»:

В течение уже двух недель мы совместно с обществом Красного Креста городского и Партизанского района, плюс еще к нам подключился в течение этой акции и Октябрьский район, уже больше 200 человек приняли в этой акции участие. В основном это, конечно, молодежь, чему мы несказанно рады.

Среди желающих помочь другим – Александр, сотрудник больницы. Несколько лет назад, наблюдая за донорской эстафетой, он впервые сдал кровь. Теперь это его осознанная миссия.