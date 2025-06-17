Любая группа крови ценна! Пообщались с донорами, которые помогают спасать жизни
Традиционно в преддверии Всемирного дня донора крови в Минске проводят акции, объединяющие тех, кто готов подарить частичку себя во имя жизни. В 2025 году в Городском центре трансфузиологии на базе шестой клинической больницы собрались сотни добровольцев. И это неспроста. Как отмечают организаторы, минский Красный Крест и трансфузиологи, ежедневно столице требуется более 500 доз компонентов крови для операции родов и лечения онкобольных.
Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии УЗ «6-я городская клиническая больница»:
В течение уже двух недель мы совместно с обществом Красного Креста городского и Партизанского района, плюс еще к нам подключился в течение этой акции и Октябрьский район, уже больше 200 человек приняли в этой акции участие. В основном это, конечно, молодежь, чему мы несказанно рады.
Среди желающих помочь другим – Александр, сотрудник больницы. Несколько лет назад, наблюдая за донорской эстафетой, он впервые сдал кровь. Теперь это его осознанная миссия.
Миссия важная, потому что она помогает спасать человеческие жизни. Почему-то захотелось. Это было лет 6 назад, наверное. Я уже не вспомню даже, с чего все начиналось. Сразу я сюда пришел на работу, а первый раз пришлось давать кровь, наверное, через год.
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