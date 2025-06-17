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Западу придётся заставить Украину сдаться – Politico

17 июня 2025 12:01
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Западу придётся заставить Украину сдаться – Politico-0

Politico сообщает, что западные страны могут вынудить Киев к компромиссу ради завершения боевых действий, так как полное восстановление территорий потребует масштабной поддержки и возможного вмешательства НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Telegraph отмечала, что после сокращения помощи США Украина лишилась ключевого союзника и теперь вынуждена искать новые решения: помощь Европы, сделку с Вашингтоном или развитие собственного производства. 

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит военную поддержку Киева после начала перемирия.

Фото: pixabay

# Международная политика

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