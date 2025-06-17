Как подготовиться к беременности? Врач назвала обследования, которые нужно обязательно пройти

Подготовка к беременности – важный этап в жизни каждой женщины, который требует внимательного подхода. Главная ее цель – минимизировать риски, которые могут повлиять на течение беременности и здоровье малыша. Начать такую подготовку стоит с консультации у врача-гинеколога, который сможет оценить общее состояние здоровья и дать рекомендации, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Далья Эль-Диэфи: Если у женщины низкий индекс массы тела, то есть девушка худенькая, очень худенькая или, наоборот, есть лишняя масса тела, то в таких случаях очень опасно, что может не наступать беременность, может не наступать овуляция, и, соответственно, могут быть проблемы с наступлением беременности. Если у женщины все-таки есть лишняя масса тела, у нее наступила беременность, но необходимо помнить, что при инсулинорезистентности, при сахарном диабете могут возникать заболевания плода, то есть может быть лишний вес у плода, то есть крупный плод. Может у женщины появляться артериальная гипертензия, эклампсия, гистоз и так далее.

Важно сообщить врачу о любых хронических заболеваниях, таких как диабет, гипертония или заболевания щитовидной железы, поскольку они могут существенно повлиять на течение беременности.

Далья Эль-Диэфи, врач акушер-гинеколог, заведующий операционным отделением медицинского центра «Нордин»: Доктор с вами поговорит и выяснит, чем вы болели, принимаете ли вы какие-то препараты, так как при определенных заболеваниях, особенно в стадиях субкомпенсаций, беременности противопоказаны. Прием препаратов не всегда возможен во время беременности, что может негативно повлиять на плод. Женщина должна поговорить со своими родителями, с родителями мужа, выяснить, есть ли какие-то наследственные заболевания, которые передаются из поколения в поколение. Если такие заболевания есть, то необходимо обратиться к генетикам.

Важная часть подготовки – проведение ряда лабораторных исследований. Обычно они включают в себя анализ крови, который позволяет проверить уровень гемоглобина, количество тромбоцитов и лейкоцитов, а также наличие инфекций, которые могут негативно сказаться на беременности. Эти анализы очень важны, так как многие инфекции могут привести к серьезным осложнениям. Важно проверить и уровень фолиевой кислоты, так как ее недостаток на ранних сроках беременности может привести к порокам развития.

Далья Эль-Диэфи:

Опасным является очень герпес, который вызывает пороки развития плода. Если есть такие состояния, то надо будет обязательно перед беременностью их пролечить. Также назначат биохимию. Назначат анализы для выявления патологии крови, то есть, может быть, повышена свертываемость, тромбообразование. Может быть, надо будет назначать какие-то препараты, кроверазжижающие, которые назначаются во время беременности. Они также снижают риск невынашивания, преждевременных родов и так далее. Поэтому это кажется, что беременность наступит и все будет хорошо. На самом деле беременность – это очень сложный период для организма женщины.

Особое внимание следует уделить состоянию зубов и десен. Рекомендуется посетить стоматолога, чтобы убедиться в отсутствии кариеса и других проблем, которые могут усугубиться во время беременности.

Далья Эль-Диэфи:

Обязательно надо отказаться от вредных привычек. Алкоголь, курение, избегать стрессов. Если принимаете какие-то серьезные препараты, тоже от них отказаться, посоветоваться с доктором. Если ваша профессия связана с контактом с тяжелыми металлами, с какими-то химическими продуктами, то обязательно поговорить с доктором, доктор посоветует вам обязательно перейти на другой труд по возможности.

После получения результатов всех необходимых анализов и обследований врач сможет предложить индивидуальный план подготовки, который включает рекомендации по питанию, физической активности и приему добавок.

Далья Эль-Диэфи:

Если вы активно занимаетесь физической нагрузкой, то необходимо помнить, что во время наступления беременности надо снизить и заниматься специальной гимнастикой для беременных или аквааэробикой для беременных. Не рекомендуется ходить в тренажерный зал, поднимать тяжести, не рекомендуются прыжки. Надо беречь себя и беречь своего будущего ребеночка.

Посещение врача и прохождение необходимых обследований позволит избежать множества проблем в будущем. Важно помнить, что здоровье мамы – залог здоровья ее ребенка.

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