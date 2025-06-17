В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя дронами

На участке границы с Польшей гродненские пограничники 16 июня задержали белоруса с беспилотниками. Он пытался сбежать, но был пойман. У него обнаружили два дрона, 16 аккумуляторов и ноутбук. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.