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В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя дронами

17 июня 2025 12:38
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В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя дронами-0

На участке границы с Польшей гродненские пограничники 16 июня задержали белоруса с беспилотниками. Он пытался сбежать, но был пойман. У него обнаружили два дрона, 16 аккумуляторов и ноутбук. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

Мужчина доставлен в изолятор, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение правил пограничного режима и неповиновение.

В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя дронами-4

Ему грозит арест на срок до 15 суток и штраф. В Пограничном комитете напомнили о запрете на использование воздушного пространства без разрешения.

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

# Граница # Государственная граница Беларуси

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