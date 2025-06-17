В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя дронами
На участке границы с Польшей гродненские пограничники 16 июня задержали белоруса с беспилотниками. Он пытался сбежать, но был пойман. У него обнаружили два дрона, 16 аккумуляторов и ноутбук. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.
Мужчина доставлен в изолятор, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение правил пограничного режима и неповиновение.
Ему грозит арест на срок до 15 суток и штраф. В Пограничном комитете напомнили о запрете на использование воздушного пространства без разрешения.
Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси