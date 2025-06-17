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Fars: ракетные удары Ирана парализовали весь Тель-Авив

17 июня 2025 11:51
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Fars: ракетные удары Ирана парализовали весь Тель-Авив-0

Иранские удары привели к парализации Тель-Авива, и жители большую часть дня проводят в бомбоубежищах. Аэропорты были закрыты, уехать можно только по суше или по воде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fars.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвиняя его в тайной ядерной программе. В ответ Тегеран поражает израильские военные объекты.

Два страны продолжают обмениваться ударами по мирному населению. Израиль стремится уничтожить иранскую ядерную программу, а Иран обещает вести обстрелы до тех пор, пока атаки не прекратятся.

Фото: pixabay

# Международная политика

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