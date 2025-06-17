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Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси одержали две победы над командой России

17 июня 2025 11:48
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси одержали две победы над командой России в товарищеских матчах в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке подопечные Наталии Трофимовой выиграли у оппоненток с преимуществом в 11 очков – 64:53. В понедельник состоялся второй спарринг. Вначале лидерство захватили россиянки, их преимущество доходило до 10 очков, однако наши девушки переломили ход встречи, завершив первый отрезок со счетом 39:36. Дальше белоруски владели инициативой и сохранили победный результат. Виктория со счетом 77:68.

# Баскетбол

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