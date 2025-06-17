Баскетболистки молодёжной сборной Беларуси одержали две победы над командой России

Баскетболистки молодежной сборной Беларуси одержали две победы над командой России в товарищеских матчах в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке подопечные Наталии Трофимовой выиграли у оппоненток с преимуществом в 11 очков – 64:53. В понедельник состоялся второй спарринг. Вначале лидерство захватили россиянки, их преимущество доходило до 10 очков, однако наши девушки переломили ход встречи, завершив первый отрезок со счетом 39:36. Дальше белоруски владели инициативой и сохранили победный результат. Виктория со счетом 77:68.