Как ухаживать за кожей лица и рук зимой? Отвечает врач-дерматолог

Мороз, ветер и резкие перепады температур. Для нашей кожи зима непростой период, ведь именно в это время года она стареет намного быстрее, чем летом. И если наше тело в морозы защищает теплая одежда, лицо остается абсолютно беззащитным.
Мороз, ветер и резкие перепады температур. Для нашей кожи зима непростой период, ведь именно в это время года она стареет намного быстрее, чем летом. И если наше тело в морозы защищает теплая одежда, лицо остается абсолютно беззащитным.
Витава Данилюк, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:
В первую очередь обращаем внимание на очищающее средство. Оно должно быть мягкое, в виде пенки или кремовой текстуры. Если вы пользуетесь гелем и при этом не возникает чувства сухости, стягивания, жжения после использования, тогда вы можете продолжать им дальше пользоваться. Дополнительно в домашний уход вводим сыворотки с увлажняющими компонентами, например, с гиалуроновой кислотой, аллантоином, с коллагеном. Через 2-3 минуты после использования сыворотки наносим увлажняющий крем, он должен быть более плотной текстуры, чем летом. Несколько раз в неделю можно дополнительно использовать увлажняющие маски.
Если летом кожа нуждается в активном увлажнении, то зимой уход должен выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции. Еще одно важное правило – употребление достаточного количества жидкости. Перепады температур отнимают влагу у организма, он тратит больше энергии, регулируя температуру тела. В такой ситуации первой страдает именно кожа. Чтобы избежать последствий, соблюдайте питьевой режим.
Витава Данилюк:
Если в домашнем уходе есть кислоты или ретиноиды, при этом возникла сухость, раздражение на коже, тогда на несколько дней убираем из ухода эти крема, дополнительно кожу интенсивно увлажняем, а затем опять вводим в уход кислоты и ретиноиды. Полностью от них отказываться не нужно, если они вам показаны. Также зимой не забываем про уход за кожей губ, так как именно зимой возникают трещины, сухость. В уход вводим бальзамы, в состав которых входят масла, воск и витамины. Используем несколько раз в день. Не забываем про уход за кожей глаз. Потому что именно эта область выдает возраст.
У холодного времени года есть и плюсы: у девушек зима обычно ассоциируется с периодом уходовых косметических процедур, и не зря! Это самый благоприятный период для бьюти-рутины.
Витава Данилюк:
Это могут быть различные лазерные методики. Например, фотоомоложение, шлифовка, химические пилинги, инъекционные методы коррекции. Почему именно зимой делают косметологические процедуры? Потому что риск развития осложнений (пигментации) зимой меньше. Эти все процедуры нужно выполнять, когда кожа не загорелая. Летом часто ездят на отдых, ведут активный образ жизни. Поэтому стараемся делать, чтобы уменьшить риск осложнений, зимой.
Даже зимой нашей коже просто необходим крем с spf-защитой. Дело в том, что и в холодное время года солнце воздействует на кожу, ускоряя появление морщин и пигментации. Важно контролировать ультрафиолетовый индекс, узнать который можно из прогноза погоды. Если его значение больше трех, такая защита вам просто необходима.
Витава Данилюк:
Также не забываем про уход за кожей рук. Первое и основное правило – это регулярно использовать перчатки на улице. Увлажняющий крем наносим несколько раз в день. Рекомендуется это делать после каждого мытья рук. Если появились на руках трещины или сухость, на эти очаги можно наносить метилурациловую мазь или крема, в состав которых входит цинк. Стараемся меньше контактировать с водой и бытовой химией. Если необходимо сделать дома уборку или помыть посуду, используйте резиновые перчатки. Если на коже есть раздражение, то сначала надеваем хлопчатобумажные перчатки, сверху резиновые.
*На правах рекламы.
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