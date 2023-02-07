Как ухаживать за кожей лица и рук зимой? Отвечает врач-дерматолог

Мороз, ветер и резкие перепады температур. Для нашей кожи зима непростой период, ведь именно в это время года она стареет намного быстрее, чем летом. И если наше тело в морозы защищает теплая одежда, лицо остается абсолютно беззащитным.

Витава Данилюк, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»: В первую очередь обращаем внимание на очищающее средство. Оно должно быть мягкое, в виде пенки или кремовой текстуры. Если вы пользуетесь гелем и при этом не возникает чувства сухости, стягивания, жжения после использования, тогда вы можете продолжать им дальше пользоваться. Дополнительно в домашний уход вводим сыворотки с увлажняющими компонентами, например, с гиалуроновой кислотой, аллантоином, с коллагеном. Через 2-3 минуты после использования сыворотки наносим увлажняющий крем, он должен быть более плотной текстуры, чем летом. Несколько раз в неделю можно дополнительно использовать увлажняющие маски.

Если летом кожа нуждается в активном увлажнении, то зимой уход должен выполнять не только питательную, но и барьерную и защитную функции. Еще одно важное правило – употребление достаточного количества жидкости. Перепады температур отнимают влагу у организма, он тратит больше энергии, регулируя температуру тела. В такой ситуации первой страдает именно кожа. Чтобы избежать последствий, соблюдайте питьевой режим.

Витава Данилюк:

Если в домашнем уходе есть кислоты или ретиноиды, при этом возникла сухость, раздражение на коже, тогда на несколько дней убираем из ухода эти крема, дополнительно кожу интенсивно увлажняем, а затем опять вводим в уход кислоты и ретиноиды. Полностью от них отказываться не нужно, если они вам показаны. Также зимой не забываем про уход за кожей губ, так как именно зимой возникают трещины, сухость. В уход вводим бальзамы, в состав которых входят масла, воск и витамины. Используем несколько раз в день. Не забываем про уход за кожей глаз. Потому что именно эта область выдает возраст.

У холодного времени года есть и плюсы: у девушек зима обычно ассоциируется с периодом уходовых косметических процедур, и не зря! Это самый благоприятный период для бьюти-рутины.