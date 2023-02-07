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Начался ремонт развязки МКАД на выезде в сторону Бреста. Как изменили организацию движения?

07 февраля 2023 13:52
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Новости Беларуси. Начался капремонт путепровода на 25-м километре МКАД на выезде в сторону Бреста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На период строительных работ изменилась организация дорожного движения по развязке. Так, с 6 февраля закрыли крайние левые полосы в обоих направлениях по проспекту Дзержинского. Здесь уже готовят котлован для возведения дополнительной опоры. Восстановить движение в полном объеме планируют в марте. Затем начнется ремонт внешнего кольца МКАД. В направлении Курасовщины будут открыты только две полосы. При этом движение общественного транспорта через развязку сохранится в полном объеме.

Начался ремонт развязки МКАД на выезде в сторону Бреста. Как изменили организацию движения?-1

Александр Дудич, начальник участка филиала «Мостостроительное управление № 2» предприятия «Мостострой»:
Работа будет организована в две смены. На данном этапе работают порядка 10-15 человек. Путепровод уширится приблизительно на метров шесть. Появится дополнительная полоса – полоса разгона. При заезде на МКАД ее сейчас как таковой еще нет, она очень узкая, после реконструкции эта полоса появится. Также будет устроено новое покрытие ровное. Интенсивность движения, я думаю, будет выше.

Преобразится развязка и внешне. Здесь планируют обновить систему освещения и установить средства контроля за состоянием путепровода. Кроме того, благоустроят территорию вблизи развязки и отремонтируют пешеходные дорожки.

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# Автодороги Беларуси # общество # Александр Дудич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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