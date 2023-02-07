Блаженную Валентину Минскую прославляют во всей Беларуси. Какие чудеса совершает эта святая даже после смерти?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Макарием Ковалевым, настоятелем прихода храма в честь святого Филарета Милостивого Минска. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Святая блаженная Валентина стала источником духовной радости и поддержки для многих людей. Попросили иерея Макария Ковалева, настоятеля храма в честь святого Филарета Милостивого, рассказать о том почитании, которое распространилось в нашем народе, – святой блаженной Валентины Минской. Отец Макарий, чем, на ваш взгляд, так привлекает эта святая, близкая к нашему времени, многих людей нашем народе?

Иерей Макарий Ковалев, настоятель прихода храма в честь святого Филарета Милостивого г. Минска:

Казалось бы, этот переломный момент после Великой Отечественной войны. Была надежда, что церковь все-таки вздохнет и будет тоже иметь какое-то место в обществе. Но мы видим, наоборот, сгущение красок и продолжение многочисленных ссылок, ограничений и прочее. Во всем этом мы видим, что блаженная Валентина – как некий оазис для жителей как Минского региона, так и всей нашей белорусской земли. Многие люди стремились к ней, потому что не только слышали, но и сами на своем жизненном примере испытали действие ее скромных, но очень точных духовных советов, которые действительно давали возможность человеку правильно поступить в той или иной ситуации. Почему Валентина Минская причислена к лику святых?

Олег Лепешенков:

Святая Валентина Минская прославлена в лике блаженных. В чем проявлялась ее святость? И есть ли разница между человеком праведной жизни и человеком, которого мы называем святым? Иерей Макарий Ковалев:

Конечно, мы говорим о том, что святые напрямую общались с Богом. Их молитва, их подвиг, совокупность благодати Божьей, которая действовала через этих людей, действительно давала это блаженство, о котором мы так часто слышим на богослужении, что «блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят». Вот это правильное понимание этого подвига для нас, верующих людей. Так, как мы понимаем, исходя из церковнославянских традиций, именно богослужебное употребление этого слова. Если же мы берем слово «блаженный» в светском понимании, безусловно, такой же ответ и восприятие той информации, которую люди получали от Валентины Минской, был равен тому, пришедшему с корыстными и другими неискренними целями, ты получал какое-то иносказание или явный ответ. Но из-за того, что твое сердце покрыто пеленой, ты сам не готов воспринять эту ценную информацию. Такой человек получал информацию, слово от блаженной Валентины непонятное, и, естественно, уходя от блаженной, такие люди понимали, что здесь что-то происходит, но ничего полезного они для себя воспринять не смогли.

Олег Лепешенков:

По молитвам к святой Валентине свершались чудеса. И продолжают свершаться. Как правильно человеку верующему понимать само слово «чудо»? Что происходит, что является чудом для верующего? Какие чудеса совершает святая Валентина Минская для людей, кто приходит к ней с просьбами? Иерей Макарий Ковалев:

Чудом является то, в чем зачастую мы не смогли найти помощь среди в том числе наших врачей. Есть прекрасные свидетельства того, что человек болел, была серьезная болезнь опорно-двигательного аппарата, он не мог даже самостоятельно дойти от машины до могилки блаженной матери Валентины. Очевидцы говорят, что когда он пришел, его подвели к кресту, который водружен, величественно стоит на месте упокоения блаженной матери нашей Валентины. Он подошел, начал молиться и просить. И этот мужчина ушел с места упокоения блаженной Валентины своими ногами. Мы собираем многие свидетельства того, что люди действительно там, на могилке, приезжают и благодарить, и просить о том, в чем есть необходимость, нужда. Олег Лепешенков:

Мы попросили рассказать подробнее тех людей, которые приезжают к святой блаженной Валентине Минской о том, зачем они к ней едут, о ее почитании.

Я к матушке Валентине езжу уже много лет. Каждый год езжу. Ходим крестным ходом к матушке почти каждые выходные со станьковской церкви Николая Чудотворца. Приходим, тут поют акафист. А сама раньше ездила на велосипеде из Дзержинска. Не могла долго забеременеть. Поездила, просила, плакали с мужем. Сыночек появился по ее молитвам, слава тебе Господи. Хочу благодарить ее за все. Матушка Валентина Минская – такая сильная помощница, она всем помогает. Всех нас видит и слышит.

Мария, организатор вечера памяти святой блаженной Валентины Минской:

На могилку, на святое место к матушке приезжают люди из разных стран: России, Латвии, близлежащих стран. Из разных уголков нашей страны. Едут, несмотря ни на время, сколько бы они потратили пути в дороге. Приезжают, молятся, просят и получают помощь. Это удивительно. В разных направлениях. Это и создание семьи, и деторождение, и просто помощь в разных нуждах. Для каждого человека в деле, по которому он скорбит и ему очень нужна помощь. И матушка помогает. И это очень многие люди говорят. А самое важное: когда люди побудут у матушки на святом месте, они возвращаются, а у них на сердце мир и радость. И отходят мысли грустные, а это самое важное, когда у нас в сердце мир и радость.

Олег Лепешенков:

В день памяти святой блаженной Валентины Минской мы празднуем еще и чтим память святой блаженной Ксении Петербуржской. На ваш взгляд, есть ли между ними духовная связь? Есть ли духовная связь между блаженными Валентиной Минской и Ксенией Петербуржской?