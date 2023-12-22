Сенаторы одобрили проект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»
Оградить детей от насилия. В Беларуси ужесточат меры по борьбе с педофилией. В Совете Республики 22 декабря одобрили проект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», инициированный Генпрокуратурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ направлен на профилактику совершения сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, а также их рецидивов. Теперь осужденные будут проходить еще и принудительное лечение. Эта мера может применяться по решению суда. В отдельно взятом случае специалисты будут решать, кого подвергнуть химической кастрации, а кому достаточно занятий с психологом. Кроме того, после освобождения они останутся на особом контроле сотрудников ОВД. Также предусмотрено изменение наказаний за хранение и просмотр детской порнографии.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
За последние 10 лет количество выявленных и зарегистрированных преступлений в этой сфере выросло почти в 10 раз. Если в 2012 году было совершено и зарегистрировано только 38 преступлений подобной категории, в 2022-м уже 1 089. Поэтому, конечно, то, что государство реагирует на такую негативную тенденцию и максимально оптимизирует уголовное наказание в отношении лиц, совершивших данное тяжкое преступление, является свидетельством того, что вопрос находится под контролем уполномоченных государственных органов.
В Совете Республики рассказали о новациях в сфере госзакупок.