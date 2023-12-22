Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск

80 лет под мирным небом. Городок Витебской области отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время оккупации жертвами вражеского режима здесь стали около 6 тысяч белорусов. В ходе Городокской наступательной операции, которая длилась чуть менее 20 дней, красноармейцами были уничтожены свыше 65 тысяч немецких солдат и офицеров, долгожданную свободу обрели жители 1 220 населенных пунктов. Сегодня на центральных улицах города разделить радость Победы собралась общественность, местная власть, гости из ближнего зарубежья. Память о подвиге наших соотечественников – в репортаже Александры Ходюковой.

Сегодня среди многих цветы к памятнику-бюсту маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна возлагает и внук прославленного полководца. Иван Сергеевич рос рядом с дедом, помнит его внимательным, решительным, справедливым. И до сих пор бережно хранит его подарок – малый атлас мира. Именно под командованием Ивана Христофорофича Первым Прибалтийским фронтом 24 декабря 1943-го был освобожден Городок.

Иван Баграмян, внук маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна:

Дед ценил эту операцию в том смысле, что как раз после своего назначения командующим Первым Прибалтийским фронтом это была первая крупная операция именно на белорусской земле.

Военная операция по освобождению района оказалась первой на новом посту для командующего фронтом Ивана Баграмяна. Замысел состоял в том, чтобы прорвать оборону противника на флангах городокского выступа встречными ударами, затем окружить и уничтожить врага. Городокская наступательная операция завершилась 31 декабря, в канун Нового года. Во время ее проведения красноармейцы освободили 1 220 населенных пунктов, уничтожили свыше 65 тысяч вражеских солдат и офицеров, пленили 3 300 фашистов.

Конечно, сегодня мероприятие очень важное для всех жителей города. Потому что тот вклад, то, что сделали солдаты, которые погибли, защищая нашу Городокщину, – это, конечно, большое важное событие для нас сегодня. Мы должны чтить, помнить, не забывать, сколько людей погибло, защищая нашу землю.

Мы сейчас живем под мирным небом. Это большая благодарность.