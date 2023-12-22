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Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск

22 декабря 2023 16:58
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80 лет под мирным небом. Городок Витебской области отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время оккупации жертвами вражеского режима здесь стали около 6 тысяч белорусов. В ходе Городокской наступательной операции, которая длилась чуть менее 20 дней, красноармейцами были уничтожены свыше 65 тысяч немецких солдат и офицеров, долгожданную свободу обрели жители 1 220 населенных пунктов. Сегодня на центральных улицах города разделить радость Победы собралась общественность, местная власть, гости из ближнего зарубежья.

Память о подвиге наших соотечественников – в репортаже Александры Ходюковой.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-1

Сегодня среди многих цветы к памятнику-бюсту маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна возлагает и внук прославленного полководца. Иван Сергеевич рос рядом с дедом, помнит его внимательным, решительным, справедливым. И до сих пор бережно хранит его подарок – малый атлас мира. Именно под командованием Ивана Христофорофича Первым Прибалтийским фронтом 24 декабря 1943-го был освобожден Городок.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-4

Иван Баграмян, внук маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна:
Дед ценил эту операцию в том смысле, что как раз после своего назначения командующим Первым Прибалтийским фронтом это была первая крупная операция именно на белорусской земле.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-7

Военная операция по освобождению района оказалась первой на новом посту для командующего фронтом Ивана Баграмяна. Замысел состоял в том, чтобы прорвать оборону противника на флангах городокского выступа встречными ударами, затем окружить и уничтожить врага. Городокская наступательная операция завершилась 31 декабря, в канун Нового года. Во время ее проведения красноармейцы освободили 1 220 населенных пунктов, уничтожили свыше 65 тысяч вражеских солдат и офицеров, пленили 3 300 фашистов.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-10

Конечно, сегодня мероприятие очень важное для всех жителей города. Потому что тот вклад, то, что сделали солдаты, которые погибли, защищая нашу Городокщину, – это, конечно, большое важное событие для нас сегодня. Мы должны чтить, помнить, не забывать, сколько людей погибло, защищая нашу землю.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-13

Мы сейчас живем под мирным небом. Это большая благодарность.

Как освобождали Городок в 1943-м – подробности крупной операции советских войск-16

В рамках торжеств в Городке открыли электронный инфокиоск, с помощью которого можно узнать правдивые исторические факты. Подробнее в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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