Сенатор о травле учителей и журналистов в Беларуси: «Нашему народу хватит мудрости для того, чтобы найти единение»

Новости Беларуси. Беспрецедентное давление на журналистов и учителей – кто за этим стоит? Удастся ли вернуть всё в прежнее русло? На эти вопросы в студии программы Новости «24 часа» на СТВ ответил Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ольга Шерснёва, СТВ:

Сейчас делается многое, чтобы, так сказать, расколоть общество. Многие мои коллеги – журналисты, ведущие, которые работают в прямом эфире, сталкиваются с угрозами. Им в соцсетях пишут, в Telegram-каналах. Как с этим быть? Мы ни в коем случае не должны опускаться и доходить до оскорблений

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я глубоко уверен, что наш белорусский народ всегда отличали такие качества, как взвешенность, мудрость, терпеливость. И мне кажется, что даже в этой непростой ситуации, в которой сейчас находится в целом наше общество, в первую очередь мы должны сохранять уважение друг к другу. У нас могут быть различные политические взгляды, но мы ни в коем случае не должны опускаться и доходить до оскорблений, до перехода на личности. Потому что только в нормальном, спокойном, цивилизованном диалоге мы можем выработать собственное единое решение. Именно поэтому я хочу сказать, что только лишь нашим единством, именно внутри общества, мы сможем достичь спокойного выхода из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Ольга Шерснёва:

Под серьёзным давлением сейчас и учителя. Какую поддержку или помощь можно им оказать?

Андрей Иванец:

Всегда, в любые времена, учитель – это был человек, который является самым уважаемым в обществе. Потому что именно с учителя начинается жизнь каждого из нас, именно учитель дает дорогу нам в жизнь. Поэтому если сегодня имеются факты давления, травли учителей – это просто недопустимо. Мы должны понимать, что это те люди, которые дают путевку в жизнь и нам, и нашим детям. Поэтому я призываю всех нас – обычных людей, родителей, учеников – в первую очередь уважительно относиться к этой профессии и к этим людям, потому что именно от их работы зависит то, как будут развиваться и наше общество, и наша экономика, и какова будет судьба нашей страны в целом.