Сенатор о травле учителей и журналистов в Беларуси: «Нашему народу хватит мудрости для того, чтобы найти единение»
Новости Беларуси. Беспрецедентное давление на журналистов и учителей – кто за этим стоит? Удастся ли вернуть всё в прежнее русло? На эти вопросы в студии программы Новости «24 часа» на СТВ ответил Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Ольга Шерснёва, СТВ:
Сейчас делается многое, чтобы, так сказать, расколоть общество. Многие мои коллеги – журналисты, ведущие, которые работают в прямом эфире, сталкиваются с угрозами. Им в соцсетях пишут, в Telegram-каналах. Как с этим быть?
Мы ни в коем случае не должны опускаться и доходить до оскорблений
Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я глубоко уверен, что наш белорусский народ всегда отличали такие качества, как взвешенность, мудрость, терпеливость. И мне кажется, что даже в этой непростой ситуации, в которой сейчас находится в целом наше общество, в первую очередь мы должны сохранять уважение друг к другу. У нас могут быть различные политические взгляды, но мы ни в коем случае не должны опускаться и доходить до оскорблений, до перехода на личности. Потому что только в нормальном, спокойном, цивилизованном диалоге мы можем выработать собственное единое решение. Именно поэтому я хочу сказать, что только лишь нашим единством, именно внутри общества, мы сможем достичь спокойного выхода из ситуации, в которой мы сейчас находимся.
Ольга Шерснёва:
Под серьёзным давлением сейчас и учителя. Какую поддержку или помощь можно им оказать?
Андрей Иванец:
Всегда, в любые времена, учитель – это был человек, который является самым уважаемым в обществе. Потому что именно с учителя начинается жизнь каждого из нас, именно учитель дает дорогу нам в жизнь. Поэтому если сегодня имеются факты давления, травли учителей – это просто недопустимо. Мы должны понимать, что это те люди, которые дают путевку в жизнь и нам, и нашим детям. Поэтому я призываю всех нас – обычных людей, родителей, учеников – в первую очередь уважительно относиться к этой профессии и к этим людям, потому что именно от их работы зависит то, как будут развиваться и наше общество, и наша экономика, и какова будет судьба нашей страны в целом.
Ольга Шерснёва:
Мы сейчас много говорим и о молодёжи, об их позиции. Согласны ли вы, что мы упустили молодежь?
Сейчас самое время всем сторонам остыть, успокоиться, взвешенно посмотреть на то, что происходит
Андрей Иванец:
Знаете, я абсолютно уверен в том, что у нас хорошая молодёжь. Молодёжь, которая стремится работать, хочет развиваться, хочет двигаться вперёд. Безусловно, как и во все времена, молодёжь подвержена эмоциональности – и это нормальное отношение. Поэтому в первую очередь мы должны посмотреть именно через призму нормального здравого смысла на всё происходящее. Сейчас самое время всем сторонам остыть, успокоиться, взвешенно посмотреть на то, что происходит. И в первую очередь это касается молодёжи.
Ольга Шерснёва:
Как вы думаете, наше общество, белорусское, справится с этой проблемой?
Любое противостояние, любая война заканчивается, а нам надо жить в этой стране и дальше
Андрей Иванец:
Вы знаете, у меня нет в этом сомнения. Наша страна переживала различные периоды. И то, что нам за эти 25 лет удалось действительно построить суверенное, независимое, стабильное государство, в котором каждый чувствует себя человеком, каждый понимает, что это его страна, его родина. Никто не хочет никуда уезжать. Все хотят жить в своей стране. Именно поэтому я уверен, что нашему народу хватит мудрости для того, чтобы найти единение, потому что любое противостояние, любая война заканчивается, а нам надо жить в этой стране и дальше.