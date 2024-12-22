Семья, университет, сказки и встречи со студентами – большой разговор с ректором БГУ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

Реализовать себя и принести пользу людям – Андрей Король о своем пути

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Андрей Дмитриевич, на сайте Белорусского государственного университета в вашей биографии написано, что вы профессор, доктор педагогических наук, педагог, кроме этого еще и писатель. Вот на самом деле, кто вы?

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Спасибо за вопрос. Если на нашем белорусском сайте, то там правда написана. Если говорить по существу, вообще ответ на вопрос, кто я есть, это самый, наверное, основной и самый сложный вопрос, и на него, естественно, сложнее всего дать ответ. Знаете, как отец Павел Флоренский очень хорошо сказал, человек – это акт, а не факт. Вот когда мы пытаемся что-то расфасовать, упаковать, взвесить, передать, потом, возможно, удалить, это уже есть отход от истины. И человек вообще многогранен. Я не могу сказать, что я в полной мере, скажем, философ. У меня нет диплома философа, но есть очень много, скажем так, как я считаю, для себя знаковых публикаций в очень хороших, престижных философских журналах. Я не могу сказать, что я писатель, потому что писать – это надо посвящать себя полностью этому ремеслу, отдаваться, если говорить о том, что написание книг – это тоже технология. Наверное, у любого человека много самых разных амплуа, вот я где-то пробую, в общем-то, себя просто-напросто реализовать, принести пользу людям, ну и таким образом получаю от этого кайф.

О первом образовании

Александр Осенко:

Но первое образование у вас же радиофизик?

Андрей Король:

Ну, вообще, по факту радиофизик, хотя я поступал в далеком 1989-м году на очень престижный факультет Рижского высшего инженерно-авиационного училища имени Якова Алксниса. И факультет назывался летательный аппарат. Его сокращенно СД называли, самолеты и двигатели. То есть это инженер-механик на выходе, как квалификация в дипломе. В 1991 году, когда распался Советский Союз, я уже возвращался к себе в родной университет, на малую родину. И, собственно говоря, была единственная, наверное, возможность тогда поступать на бюджет, это вот на факультет радиофизики. Вернее, по специальности радиофизики, факультет физико-технический. И что я и сделал. Александр Осенко:

Ну, авиация – это техника, это математика. Конечно, это физика. Андрей Король:

Это интегральная абсолютно область. Ну, я бы не сказал, что я чистый математик. Меня всегда влекла химия, физика, биология. Я скорее думал, либо я буду военным врачом, либо военным инженером. Ну, пойду по стопам своего дяди, он был главным инженером дивизии ВТА, военно-транспортной авиации.

В БГУ увеличилась производительность труда. Как мотивируют преподавателей?

Александр Осенко:

Мы говорили о мотивации студентов, а как мотивировать преподавателей? Когда вы пришли в БГУ, вы предложили методику оценки труда преподавателей через балльную систему – система рейтингов. Это элемент мотивирования?

Андрей Король:

Это стимулирование. Мотивация – то, что идет изнутри. Стимул – то, что извне. Вопрос в том, что работает и то, и другое. Да, мы это сделали, потому что, если мы хотим добиться производительности труда, неважно преподаватель это, либо это шахтер, либо еще кто-то. Необходимо просто задать те координаты, к которым должен человек стремиться, показать правила игры. Часто приходится, особенно в вузовской нашей среде, видеть: «Я вот такой выдающийся ученый, я многого чего-то достиг». А когда по факту ты начинаешь верифицировать количество хороших публикаций, количество хороших учебников – там нули. Я всегда говорю: «Согласен, я действительно за то, чтобы было больше великих, но я хотел бы еще и доказательств этому». Ведь это замкнутая система. Увеличивается производительность труда, она у нас действительно в университете последние вот лет 5, наверное, выше единицы. Это большое достижение. Мы увеличили не только экспорт образовательных услуг, мы увеличили внебюджетные доходы. Мы начали вкладывать в строительство, мы начали вкладывать в материальные поощрения. Когда это начало происходить, преподаватель видит, что он что-то тут может тоже заработать.

Как семейные традиции повлияли на выбор профессии?

Александр Осенко:

Вы сказали, что вы никому никогда не говорили в интервью, что у вас был тот некий рубеж в жизни, когда вы осознали, что такое жизнь. Так все-таки это выступило триггером заниматься педагогической деятельностью, себя отдавать детям? Андрей Король:

На 70 % – да. Остальное – это, наверное, то, что была некая аура, атмосфера в семье. Потому что у меня один прадед был профессором, врачом и, собственно говоря, таким общественным, политическим деятелем того времени. А вторая ветвь, если говорить про дедушку по отцовской линии – это протоиерей один, настоятель монастыря женского в Гродно. Я его не застал, но та атмосфера, которая есть, он был репрессирован в свое время, вернулся, чуть-чуть позже умер. Но атмосфера в семье, которая сохранилась в виде икон, в виде книг, в виде того, как бабушка ко мне относилась. К вопросу о судьбе, я читал лекции слушателям Минской духовной академии, семинарии, еще когда работал в Гродно в медицинском. И сейчас с огромным таким трепетным отношением, когда приезжаю, общаюсь с семинаристами, со слушателями, со священнослужителями. Некоторых своих выпускников я вижу уже и в Минском кафедральном соборе в разных санах. Поэтому у меня особое к этому отношение. Это к вопросу о смыслах и к тому, что является движущей силой, и про открытость. Возможно то, что, кстати, повлияло на выбор даже научного направления. Я изначально своему будущему шефу написал, что мне интересна тема Востока-Запада, вот сравнительно-сопоставительный анализ. И он написал: «Этим потом будете заниматься, мне интересно то, то и то». Так я с ним познакомился, действительно уникальный человек, который тоже оказал сильное влияние на мою жизнь. До сих пор я его считаю для себя учителем с большой буквы. По некоторым вопросам я с ним советуюсь, его мнение для меня очень важно.

О лекциях под сводами монастыря

Александр Осенко:

А когда читали лекции в Жировичах, это же проходило под сводами монастыря? Андрей Король:

Конечно, в аудиториях, которые имеют многостолетнюю историю. Александр Осенко:

Как на сердце было? Андрей Король:

На сердце было открыто, поэтому и лекции, без ложной скромности скажу, меня и благодарили, хотя люди уже имели за плечами, если говорить о слушателях Минской духовной академии, и высшее образование, и по психологии, кстати, в БГУ, и до сих пор этими конспектами пользуются, я тоже имею обратную связь, уже будучи совершенно состоявшимися взрослыми людьми.

Как проходят встречи ректора БГУ со студентами?

Александр Осенко:

А вы часто встречаетесь со студентами? Ректор БГУ читает лекции студентам?

Андрей Король:

До последнего года читал, сейчас просто-напросто сфокусировался на том, чтобы иметь больше встреч со студентами, но не у одной конкретной группы, когда ты читаешь лекции, ведешь занятия, а все-таки охватывать все факультеты. Есть такой проект у нас, он уже двухлетний, это «Диалог ректора со студентами», где я приезжаю на факультет и вот меня ваши вопросы заранее может и интересуют, но я бы хотел услышать то, что ожидается в процессе самого общения. В начале студенты боятся задавать вопросы, все сидят и думают, как бы им не прилетело чего-то. Потом, если они видят, что ректор нормальный и отвечает на вопросы, то они начинают раскрепощаться, вопросов становится больше. Это естественный ход вещей, как правило, какой-то приз, подарок даю за самый нестандартный вопрос. Александр Осенко:

А какой приз? Андрей Король:

Может быть атрибутика университета, какие-то из своих книг, не заумных монографий, а именно научно-популярных, художественных. Александр Осенко:

А автомат по любому предмету? Андрей Король:

Как ректор не имею права, потому что придет другой студент с адвокатом, скажет, а почему ему так, а мне вот так.

О педагогике в пространстве межкультурного диалога

Андрей Король:

Когда я был студентом Гродненского университета, мы разрабатывали миссию университета, до этого я общался со своими хорошими знакомыми, коллегами, друзьями, известные очень ученые, философы на постсоветском пространстве, они отдыхали недалеко от Гродно. Одна из них впервые в Гродно была и вот заметила, мол, что есть и Лютеранская кирха, и есть множество Римско-католических храмов, православных соборов, в Ивацевичах – мечеть, если взять чуть больше радиус, вот у вас есть абсолютно естественная жизнь представителей всех конфессий. Ну разве что кришнаитов нет, но понятно, что не то. И вот в беседе мы вырулили на слоган, на миссию университета. Это выявить, раскрыть, реализовать потенциал человека – это от педагогики, но в пространстве межкультурного диалога.

Рецепт жизни от настоящего белоруса