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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25%

01 июня 2026 05:35
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Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25%. Это решение подкреплено сильными макроэкономическими показателями: ростом ВВП, увеличением экспорта, а также стабильным притоком инвестиций в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25%-2

Дополнительный плюс – замедление инфляции, темпы которой упали до оптимально низкого уровня прошлых лет. Для населения и бизнеса этот шаг Нацбанка несет прямую практическую выгоду. Во-первых, подешевеют новые кредиты, а у тех, чей заем привязан к ставке рефинансирования, автоматически уменьшатся ежемесячные платежи. Во-вторых, реальный сектор экономики получит доступные ресурсы для модернизации предприятий и закупки оборудования. Это активизирует внутреннее производство, увеличит розничный товарооборот и поддержит сферу услуг.

# Национальный банк Республики Беларусь # Ставка рефинансирования в Беларуси

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