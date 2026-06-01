В Рогачевском районе ввели в эксплуатацию новый МТК

Выполнение стратегических поручений Президента по модернизации отечественного АПК. В Гомельской области ввели в строй высокотехнологичный молочно-товарный комплекс, рассчитанный почти на 900 голов крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Построены два коровника, доильно-молочный блок, навес для телят, хранилище кормов и хозблок. Комплекс также включает родильное отделение, цех раздоя и профилакторий – все необходимое для формирования и сохранения поголовья. Первая секция уже заполнена животными. В дальнейшем стадо будут пополнять за счет перевода коров с привязного содержания и покупки нетелей с высоким генетическим потенциалом и собственного воспроизводства.

Новый МТК входит в сырьевую зону Рогачевского молочно-консервного комбината, поэтому реализация проекта позволит увеличить производство молока и мяса. Плановый удой – не менее 7 тысяч килограммов молока на корову в год. Достичь таких показателей поможет главное преимущество комплекса: комфортные условия для животных, которые напрямую влияют на отдачу стада.

Анатолий Коршун, ведущий специалист отдела заготовок Рогачевского молочно-консервного комбината:

Это дает комфорт животным, совсем иную продуктивность скота, порядка в полтора-два раза больше и, соответственно, при меньших трудозатратах и затратах на корма.

Новый комплекс не только увеличит объемы получения сырья, но и укрепит позиции перерабатывающих предприятий на внутреннем и внешнем рынках. В перспективе объект позволит расширить экспортный потенциал всего юго-восточного региона.