Сотрудники МЧС подарили кабинет безопасности Молодечненской школе в рамках марафона «Наши дети»

Без внимания и подарков не останется ни один маленький белорус. Марафон добра «Наши дети» шагает по стране, даря улыбки и хорошее настроение ребятам, которые особенно в этом нуждаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На днях праздник заглянул в Молодечненскую санаторную школу-интернат, где на лечении находятся более 200 мальчиков и девочек с заболеваниями костно-мышечной системы. Интерактивные площадки, сказочные герои, фотозоны и много позитива привезли с собой добрые волшебники на пожарной машине. Навещать учащихся санаторной школы в преддверии новогодних праздников – добрая традиция сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Этого события с нетерпением ждут и дети, и спасатели.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы пытаемся сделать что-то интересное в рамках деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. В данной школе уже не первый год работаем. Во-первых, направление самой школы очень интересное. Деток лечат от сколиоза. Прошлые тренажеры, которые мы делали, они были согласованы с медперсоналом, который нам подсказывал, как это лучше сделать для того, чтобы детки могли заниматься физическими нагрузками и поправляли свое здоровье. В этот раз принято решение: мы оборудовали в этой школе кабинет безопасности.

Ребята подготовили для гостей концертную программу и закружили спасателей в хороводе. Ну, и какой праздник без подарков? Все ребята получили сладкие наборы, а школа – кабинет безопасности, где каждый сможет научиться безопасному поведению в жизни.