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Международный день защиты детей отмечают в Беларуси

01 июня 2026 05:53
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Беларусь встречает лето Международным днем защиты детей. В нашей стране более 1 миллиона 700 тысяч юных граждан – это каждый пятый житель. По оценкам международных организаций, Беларусь стабильно входит в топ-35 лучших стран в мире для жизни и развития несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день защиты детей отмечают в Беларуси-2

Государственная поддержка семей начинается еще до рождения ребенка. Будущим мамам гарантировано полное бесплатное медицинское сопровождение, а также оплачиваемый декретный отпуск. При рождении малыша семья получает весомую материальную поддержку: единовременное пособие. Для многодетных предусмотрен семейный капитал. С января его размер вырос и составляет 35 тысяч 505 рублей. Причем тратить эти средства можно досрочно – на улучшение жилищных условий или качественное образование. 

Международный день защиты детей отмечают в Беларуси-4

Многодетных семей у нас за пять лет стало больше на 15%. Как подчеркивает Президент Беларуси: «Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов».

# Дети # Многодетные семьи в Беларуси

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