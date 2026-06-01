Международный день защиты детей отмечают в Беларуси
Беларусь встречает лето Международным днем защиты детей. В нашей стране более 1 миллиона 700 тысяч юных граждан – это каждый пятый житель. По оценкам международных организаций, Беларусь стабильно входит в топ-35 лучших стран в мире для жизни и развития несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государственная поддержка семей начинается еще до рождения ребенка. Будущим мамам гарантировано полное бесплатное медицинское сопровождение, а также оплачиваемый декретный отпуск. При рождении малыша семья получает весомую материальную поддержку: единовременное пособие. Для многодетных предусмотрен семейный капитал. С января его размер вырос и составляет 35 тысяч 505 рублей. Причем тратить эти средства можно досрочно – на улучшение жилищных условий или качественное образование.
Многодетных семей у нас за пять лет стало больше на 15%. Как подчеркивает Президент Беларуси: «Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов».