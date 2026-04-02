Опрос: финансовое положение более 30% жителей Латвии значительно ухудшилось

Результаты соцопроса показали, что жители Латвии беднеют: более 30 % респондентов отметили сильное ухудшение своего финансового положения за последний год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно сложная ситуация сложилась в небольших населенных пунктах и среди пенсионеров – более трети пожилых признались, что с трудом выживают. Главный фактор, влияющий на материальное положение людей во всех регионах, – рост цен, который ощущают 56 % опрошенных.